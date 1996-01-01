"Как закаляется" русский язык в Китае

Год русского языка в Китае продолжается, а 2010-й будет Годом китайского языка в России.

Товарищ Ван Вэнь-И, а для россиян Иван Иванович - представитель поколения середины ХХ века, которое активно интересовалось русским языком и культурой, сегодня в гостях у "Золотого Рога".

Он работал военным переводчиком, в 1986 году перешел на гражданскую работу в Управление материально-технического снабжения Народного правительства провинции Цзилинь, чтобы помогать предприятиям в поиске партнеров. За это время Ван Вэнь-И более 40 раз посетил многие города бывшего СССР - Петропавловск-Камчатский, Киев, Якутск, Харьков, Москву, Санкт-Петербург и другие. Хорошо владеет русским, защитил степень бакалавра в Цзилиньском университете.

- Иван Иванович, расскажите, когда и зачем вы стали учить русский язык?

- Я начинал учить русский язык в начальных классах средней школы. Моим первым учителем был Чжао Го-цзюнь, он в 40-е годы был переводчиком Советской Красной армии в Севере-Восточном районе Китая. Тогда русский язык в наших школах преподавали активно: по шесть уроков русского в неделю! Потом, в период "великой культурной революции", выпускники не могли поступать в вузы и работать по специальности. Поэтому я продолжил изучать язык самостоятельно, так как при поступлении в вуз экзамен по русскому был обязательным. Мне помогла жена старшего брата, которая работала учительницей русского языка в средней школе. Она подарила комплект учебников Шанхайского института иностранных языков.

- Ваш консул отметил, что нынешняя молодежь хочет учить в основном английский язык, и только в приграничных городах, куда приезжают российские туристы, популярен русский. А ваши дети говорят по-русски?

- Да, консул прав. И мне очень жаль, что мои дети не знают русский язык. Сын, когда был дошкольником, выучил сотни слов русского языка, но потом в школах и институте учил английский, и мне не удалось научить его русскому языку. Но я горжусь, что он магистр по управлению экономикой, руководит самым крупным в Китае заводом по производству батареек для сотовых телефонов, компьютеров и автомобилей. А доченька тоже хорошо говорит по-английски, она доктор медицинских наук и работает в США, в Калифорнийском университете.

- Какие мероприятия, посвященные Году русского языка в Китае, будут проходить в вашем городе?

- У нас в Чанчуне состоится конкурс выступлений среди студентов провинции Цзилинь, знающих русский язык. Предварительный отбор сейчас проходит во всех институтах, где изучают язык. Организаторы - провинциальная канцелярия по делам иностранцев и Цзилиньское отделение Общества российско-китайской дружбы, руководитель которого сказал мне, что, если приморские предприятия захотят поддержать этот конкурс, они это только приветствуют.

- Видела, как ваши туристы спрашивали в нашем книжном магазине книгу "Как закалялась сталь". Чем вызван такой интерес?

- Книга "Как закалялась сталь" положительно влияла на несколько поколений китайского народа, она воодушевляла их, помогала преодолевать трудности. Несмотря на то, что сейчас коммунистическая идеология в мире уже не так популярна, китайцам нравится эта книга, потому что в ней показана сила духа - упорного духа преодоления трудностей. Я до сих пор помню знаменитое слово писателя Николая Островского: "Самое дорогое у человека - это жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы..." Это потрясающие и правильные слова. В 1950-60 годах почти все китайцы читали Островского и смотрели кинофильм про Павла Корчагина.

- В 90-х годах вы помогали налаживать сотрудничество между российскими и китайскими бизнесменами. Удалось ли создать успешный бизнес?

- Я занимаюсь этим уже около 20 лет. Есть удачные и менее удачные направления. Так, проект по совместному производству термосов с "Дальприбором" продолжался около четырех лет; другие, например поставка зеркал, спорттоваров, упаковочной и строительной техники, продуктов из Китая в обмен на стальные изделия, самосвалы, дубовые паркеты, алюминиевые, металлолом, мед и др., были более кратковременными.

В целом я не очень доволен результатами своей работы. Даже моя жена говорит: ты отдал этому много сил и времени, а успехов - мало. Здесь много причин, говорить о которых можно и два часа, и три. Приведу только один пример: в 1993-1994 гг. наша компания из Чанчуня поставила два вагона тушенки "Великая стена" и лапши на $80 тыс. для ТОО "Эксперимент" (дочернее предприятие "Дальприбора") с обязательством в течение 15 дней полностью оплатить товар, но деньги так и не были перечислены. Мы даже официально обращались и в Приморскую ТПП, и к губернатору Наздратенко...

- Ощущаете ли вы влияние экономического кризиса?

- Все простые жители полгода назад почувствовали, что цены на утильсырье снизились на 50%. Утильзаводы резко сократили производство или находятся в банкротстве. Безусловно, влияние мирового экономического кризиса постепенно отражается на Китае, хотя, в общем, экономическая ситуация у нас - лучшая в мире, хотя наш министр торговли на Всекитайском совещании народных депутатов сказал, что объем экспорта-импорта в ближайщие три-четыре месяца будет снижаться.

Мое личное наблюдение: один владивостокский бизнесмен вложил капитал в Китае для развития бизнеса по покупке китайской техники, а летом внезапно прекратил контракт и нарушил подписанные соглашения, причинив нам большие убытки. Вот и кризис...

- Говорят, сейчас в Китае, когда в семьях разрешено иметь по одному ребенку, внуков сильно балуют, и они вырастают уже другими. Это поколение индивидуалистов, и дух коллективизма китайской нации, с помощью которого ваша страна многого достигла, меняется. Вы с этим согласны?

- У меня внук и внучка. Китайская политика по народонаселению правильная, иначе случится так называемый "взрыв населения". Для национальных меньшинств разрешено иметь по два ребенка, а для абсолютного большинства - по одному. Воспитание и образование для единственного ребенка в Китае, безусловно, - общественная проблема. Этот вопрос очень важен сегодня для Китая. Я надеюсь, мои сын и доченька воспитают своих детей в духе коллективизма. Недавно в борьбе с землетрясением в Китае молодое поколение показало себя героически. Я думаю, новое поколение тоже надежное.