Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мы открываем КВН. В девятый раз!
30 апреля во Владивостоке открывается IX Дальневосточный фестиваль Международного Союза КВН.
Торжественное открытие состоится в конференц-зале гостиницы "Экватор" в 14.00. На фестиваль заявлены 23 команды: "Океан" (г.Находка), "Шпона" (п.Новый), "Шпона-99" (п.Новый), "Пятый угол" (г.Уссурийск), "Абсурд" (г.Уссурийск), "Дженнифер LOVE Хьюит" (г.Уссурийск), "Седьмой "Б" (г.Партизанск), Сборная ДВГТУ, Сборная ВГУЭС, ВГМУ, "Логотип" ТИПП ДВГТУ, "Грязюка" ИЭУ ДВГТУ, "Абба", "Бесполезные ископаемые" ИИСЭ ДВГТУ, "Новые лица", "Изюм в бороде", "Команда-Моманда", "Юность" (г.Владивосток), "КРАЕведы" ЗГГПУ (г.Чита), "Большие города" ЯГСХА (г.Якутск), "Сборная Артёма" (г.Артём), "эНФэ" НФ ВГУЭС (г.Находка), "Мальчишник" НФ ВГУЭС (г.Находка).
Лучшие из них примут участие в гала-концерте фестиваля 2 мая в FESCO-HALL, начало в 18.00, по итогам которого определится состав нового сезона Дальневосточной лиги, а первые игры пройдут уже 6 и 7 июня в FESCO-HALL.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"