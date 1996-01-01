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Мы открываем КВН. В девятый раз!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

30 апреля во Владивостоке открывается IX Дальневосточный фестиваль Международного Союза КВН.

Торжественное открытие состоится в конференц-зале гостиницы "Экватор" в 14.00. На фестиваль заявлены 23 команды: "Океан" (г.Находка), "Шпона" (п.Новый), "Шпона-99" (п.Новый), "Пятый угол" (г.Уссурийск), "Абсурд" (г.Уссурийск), "Дженнифер LOVE Хьюит" (г.Уссурийск), "Седьмой "Б" (г.Партизанск), Сборная ДВГТУ, Сборная ВГУЭС, ВГМУ, "Логотип" ТИПП ДВГТУ, "Грязюка" ИЭУ ДВГТУ, "Абба", "Бесполезные ископаемые" ИИСЭ ДВГТУ, "Новые лица", "Изюм в бороде", "Команда-Моманда", "Юность" (г.Владивосток), "КРАЕведы" ЗГГПУ (г.Чита), "Большие города" ЯГСХА (г.Якутск), "Сборная Артёма" (г.Артём), "эНФэ" НФ ВГУЭС (г.Находка), "Мальчишник" НФ ВГУЭС (г.Находка).

Лучшие из них примут участие в гала-концерте фестиваля 2 мая в FESCO-HALL, начало в 18.00, по итогам которого определится состав нового сезона Дальневосточной лиги, а первые игры пройдут уже 6 и 7 июня в FESCO-HALL.

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