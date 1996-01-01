Восток-Алтай глазами Михаила Фролова

Вернисаж "Восток-Алтай" работает в Доме Художника. Первая персональная выставка Михаила ФРОЛОВА в стенах давно родного Союза собрала много друзей живописца.

Выставка живописи "Восток - Алтай" - отчет за определенный период жизни художника, в который он много путешествовал по Дальнему Востоку и Сибири, выставка о том, как он влюбился в совсем непривычную для глаза приморца природу. Целью выставки для художника и стало показать зрителю, дать почувствовать те эмоции, которые испытывал он, когда приходило желание творить. Третья часть всех этих работ экспонировалась на разных выставках, впервые такую коллекцию художник объединил в залах одного музея.

Сейчас Михаил обдумывает интересное приглашение: отправиться в путешествие с Федором Конюховым.