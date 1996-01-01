Живопись Анатолия Телешова в собрании Приморской картинной галереи

7 мая 2009 года Приморская государственная картинная галерея открывает персональную выставку живописных произведений заслуженного художника РСФСР Анатолия Васильевича ТЕЛЕШОВА. В экспозиции - сорок полотен художника из собрания галереи.

Анатолий Телешов (1928-1990) - делегат четырех съездов художников России (Москва), член республиканского Художественно-экспертного совета по станковой живописи, участник Объединенного пленума правления творческих союзов и организаций СССР (Москва, 1985 г.), дважды избирался председателем правления Приморской организации СХ. Награжден юбилейной медалью "За доблестный труд" (1970), орденом "Знак Почета" (1985).

Творчество А.В. Телешова занимает особое место в искусстве Приморья - края, которому он посвятил все свое творчество. Его произведения: сюжетные картины, пейзажи, портреты и натюрморты, отличаются мастерством исполнения и оригинальной манерой письма.

Открытие выставки состоится 7 мая 2009 года в 16.00 в выставочном зале (пр-т Партизанский, 12).

Выставка продлится до 28 мая.