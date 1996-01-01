Ни одного дня без мольберта

Накануне своего 80-летия мастер сожалеет только об одном - здоровье не позволяет работать. "Сколько себя помню, я ложился вечером спать в радостном предвкушении, что завтра опять приду в мастерскую и буду рисовать".

- Я учился в академии художеств сразу после войны, - вспоминает Вениамин Алексеевич, - Время было голодное и холодное, но меня подогревала радость творчества. Утром я бежал в мастерскую, где была страшная холодина, мы долго растапливали печку и затем приступали к работе. Рядом с нами учились китайцы, им было еще труднее. Девять лет учебы, включая аспирантуру, - это было постоянное напряжение, но оно меня никогда не удручало. Мне все время хотелось работать, я испытывал наслаждение, когда чего-то достигал, и этот процесс длится по сей день.

Сообразно природе вещей, в предъюбилейные дни Вениамин Алексеевич вспоминает себя молодым. Как не сразу поступил в знаменитую академию, как в первую же лютую зиму из полусотни первокурсников он остался один, другие не выдержали жутких условий проживания в общежитии: холод, голод, вши. "Откуда они брались - не понимаю. Только вымоешься в бане, выжаришь белье, а к утру они опять злобствуют. У студентов были бесплатные билеты в баню и театр оперы и балета. До сих пор помню этот момент счастья: после бани, чистый и блаженный, сидишь в красивом зале и в который раз смотришь балет "Лебединое озеро".

Дипломную работу он писал о шахтерах. Острый взгляд художника увидел живописные сочетания бездушного черного угля и живой человеческой плоти. Такая картина никак не совпадала с официальным требованием славить горняцкий труд, и потому диплом был защищен с проблемами.

На свою судьбу Гончаренко не жалуется. Начиная со студенческих лет, он много путешествовал. Среди первых ярких впечатлений - студенческая практика в Арктике. Где на самолете, где на оленях, где на пароходе он дошел до Анадыря. Кавказ, Хорватия, Италия, Греция, Турция, США, Япония - это не пункты остановки скучающего путешественника. Вениамин Алексеевич с мольбертом в руках впитывал впечатления. Поездка в Китай достойна особого разговора. В 1993 году Гончаренко отказался от ректорства, ушел на пенсию и уехал на год к старому другу - поработать, приобщиться к тайнам Востока.

В США 16 декабря 1981 года был объявлен "День Вениамина Гончаренко", о чем свидетельствует роскошная грамота в переплете и с печатями. Известный коллекционер приобрел его картину, пригласил художника в гости, устроил встречи со зрителями, экскурсии. Художника из России потрясла экскурсия в крупный банк, где стены увешены картинами современных художников. Так банк поддерживает искусство.

20 лет Гончаренко был ректором Дальневосточного института искусств, вторым по счету после виолончелиста Васильева. Тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева загорелась идеей создать в Советском Союзе целую сеть институтов искусств, и выбор пал на долю тех городов, где предложили наилучшие условия. Первый секретарь Приморского крайкома КПСС Чернышев переплюнул Иркутск, Красноярск и Хабаровск, отдав под институт крайкомовскую гостиницу, где и поныне располагается академия.

- Я никогда не хотел был ректором, - вспоминает Вениамин Алексеевич. - Когда меня уговаривали ехать во Владивосток, я долго раздумывал, не хотел уезжать из Ленинграда. Но я видел, как после аспирантуры мои друзья долгие годы были "на побегушках", а здесь мне предлагали и трехкомнатную квартиру, и огромную мастерскую. Обещания были выполнены едва наполовину. Когда я обзавелся семьей, много было неприятной суеты, чтобы сменить хрущевку на что-то пристойное.

Сейчас Вениамин Алексеевич живет с роскошным видом на бухту Золотой Рог, который мы видим на некоторых полотнах мастера. Недавняя выставка в галерее "Арка" картин учителя Вениамина Гончаренко и ученика Ильи БУТУСОВА еще раз напомнила всем, что много лет создавал живописную школу на Дальнем Востоке человек, чей творческий почерк отличало тяготение к чистому искусству, свободному от идеологических рамок.

- Меня поражает масштаб личности человека и художника, цельность его натуры, - говорит давний поклонник его творчества Людмила ЛОМАКИНА. - Вениамин Гончаренко - прекрасный рассказчик, у него меткий, образный литературный язык. Энергетика его картин вызывает восторг и радость. Мне нравится любоваться роскошью цвета и света, особым внутренним сиянием его полотен. В живописи присутствуют острота восприятия мира, пылкость и свежесть чувств.

Гончаренко воспитал плеяду художников и зрителей, чей интерес тяготеет к вечным вопросам бытия. "Не могу сказать, чтобы из моих учеников кто-то не состоялся как творческий человек", - эти слова Вениамина Алексеевича дорогого стоят.