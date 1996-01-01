Флаги красные, черные, трехцветные

До 1917 г. день 1 Мая для российских социал-демократов был датой для внутреннего потребления.

Отмечать его вместе с зарубежными партиями приходилось до 1900 года 19 апреля, а с 1 марта 1900 г. уже 18-го. Разница между российским и григорианским календарем стала равной 13 суткам.

На российском календаре день 1 мая значился "неприсутсутственным, то есть нерабочим. И проводили его горожане каждый по своему разумению. Одни копались на огороде или отправлялись в гости, другие, огородов или семейных приятелей не имеющие, шли на Голубинку, посмотреть, как гоняют птиц солдаты голубиных станций, и попить пива, что продавалось прямо с завода Зильгалва, расположенного там же. А некоторые просто бродили по городским сопкам с бутылкой водки в одном кармане и неизменным соленым огурцом в другом.

В 1901 г. городская Дума предложила владивостокцам провести 1 мая как праздник Весны и отметить его посадкой деревьев и цветов на городских бульварах. Впервые решили тайно провести (правда, полиция об этом была осведомлена) маевку и владивостокские социал-демократы. Но на нее пришло всего полтора десятка идейно отточенных борцов за рабочее дело, и просто провели время на природе у самовара.

Немногим лучше обстояли дела у думцев. Деревья и цветы сажали студенты, гимназистки, школьники и дворники. Основная масса горожан традиционно налегла на продукцию местных водочных заводов. И с огорчением отметил в местной газете данный несимпатичный факт ее редактор: "Скверно справляется у нас этот праздник. Непременно пьянство с неизбежными драками, иногда и убийствами".

1 мая 1907 г. попытка провести митинг на Покровском кладбище закончилась массовым избиением митингующих казаками и солдатами охотничьей команды.

Пришел февраль 1917 г. На смену царскому военному губернатору пришел Уполномоченный, назначенный Временным правительством князя Львова. Наступили новые времена, и 1 мая было объявлено праздничным днем.

Нижние чины в казармах изучали изменения в "Уставе внутренней службы", которые предписывали офицерам обращаться к солдатам только на "Вы" и прибавлять к званию, рядовой или там унтер-офицер, еще и фамилию.

Отменялись титулования "ваше сиятельство", "ваше благородие". Теперь солдат даже к бывшему "его превосходительству" мог обратиться просто и демократично: "господин генерал". Были разрешены партии всех программ и газеты всех направлений.

Митинговали в вагоносборочных мастерских и у судоремонтников, в Народном доме и Собрании приказчиков, в гарнизонных частях и миноносцах. Даже обитательницы "заведений" на улице Пологой с гордостью сообщали клиентам: "И у нас было собрание... Вот в этом здании... Обсудили и постановили: на время - десять, на ночь - двадцать пять. И меньше ни с кого не брать...".

Наступил апрель 1917 г. Впервые вместе с остальным демократическим миром Владивосток смог отпраздновать 1 мая - праздник свободы в стране, ставшей свободной. Он пришелся на 18 число - вторник пасхальной недели. Стоял теплый весенний день. С утра горожане потянулись в Гнилой угол, где на ипподроме должен был состояться митинг. У ворот продавали городские газеты.

Через всю первую страницу "Красного знамени" шел лозунг: "18 апреля. Слава труду. 1 мая".

Газета "Владивостокская крепость" призывала: "Мы плоть от плоти, кровь от крови того же трудящегося люда и только временно носим шинели. Соединимся же в этот день с нашими братьями рабочими!"

"Далекая окраина" восторженно вещала: "Первое мая - это великий символ. Символ - пролетарской солидарности. И именно как символ - это великий праздник".

На скаковом поле ипподрома городская управа установила несколько трибун. С них и выступали ораторы разных партий - каждый со своей программой. И слушатель мог выбрать партию по вкусу. От местных конституционных демократов выступил предприниматель Циммерман, призвавший к соблюдению порядка и законности. С трибуны социал-демократов выступили руководитель Владивостокского комитета РСДРП, большевик, служащий Владивостокского отделения Государственного банка Антонов и только что прибывший из эмиграции Моиссей Володарский.

Со своих трибун выступали солдаты, эсеры и монархисты. Определив партийные симпатии, горожане провели демонстрацию. Их колонна прошла по Светланской от ипподрома до вокзала. Члены каждой партии и ей сочувствующие шли под своими знаменами и штандартами. Ветерок развевал красные флаги социалистов, черные анархистов, трехцветные монархистов. Аплодисментами встретили зрители на тротуарах появление делегации Союза корововладельцев Первой Речки. Всех восхитил штандарт Союза - на красном полотнище рыжая коровенка. После короткого митинга у вокзала его участники распределились по близлежащим ресторанам и кабакам, а праздник продолжался. Театры и иллюзионы (кинотеатры) были переполнены. Вечером город осветили огни иллюминации. Многие гуляющие ходили по улицам с красными фонариками, что придавало улице своеобразный праздничный колорит.

До трагедии Октября оставалось ровно полгода.