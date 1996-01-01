Гоголь был бы польщен...

Современные образы казнокрадов, мздоимцев, взяточников и лихоимцев остаются на Руси такими же стойкими, как и два столетия назад.

"Имя Н.В.Гоголя в истории библиотеки и культурных процессах Приморского края" - под таким названием во Владивостоке прошли научные чтения, организованные библиотечной ассоциацией Приморья и Приморской государственной публичной библиотекой имени Горького в связи с юбилеем великого русского писателя.

Окажись классик в этот момент во Владивостоке, он, несомненно, был бы польщен.

Открыл научное собрание председатель Приморского краевого Законодательного Собрания, председатель Общественного комитета содействия развитию библиотек Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. В среде российских чиновников еще с гоголевских времен редко можно услышать связную речь. Тем приятнее уху были слова В. Горчакова. Он, физик по образованию, а вовсе не лирик, свободно говорил о гоголевских темах, обращался с названиями произведений и образами писателя так, словно творческое наследие классика для него не только и не столько любимое чтение, сколько предмет научных исследований. Даже ирония и уместная насмешка в его речи были созвучны гоголевской стилистике.

А когда к микрофону встала доктор филологических наук, профессор, академик акмеологической Академии наук, член международного общества Ф.М.Достоевского Ольга ДИЛАКТОРСКАЯ, в умах опытных слушателей мелькнули ассоциации: где-то мы уже слышали подобную речь, видели тонкую способность к перевоплощению и испытывали потом неистребимое желание обратиться к книге. Ольга Георгиевна была бы достойным соперником выдающемуся исследователю и просветителю Ираклию АНДРОНИКОВУ. По ее словам, Гоголь потому и велик, что писал о вечном для России - он писал о Системе. А поэму "Мертвые души" О. Дилакторская вообще назвала пособием для современных российских бизнесменов.

С печалью думалось, что хоть и "все мы вышли из гоголевской "Шинели", но современные образы казнокрадов, мздоимцев, взяточников и лихоимцев остаются на Руси такими же стойкими, как и два столетия назад. И ведь все также мы сокрушаемся: "Русь, куда несешься ты?" А она и не дает ответа. История и современность. "Ревизора" - того вообще бы - долой с подмостков: зеркало сегодняшнего общества. Вот и у нас С.Степашин на подлете...

Любопытно, что главная библиотека Приморья первоначально носила имя Николая Васильевича Гоголя. Городская дума, ставшая инициатором открытия Владивостокской городской библиотеки имени Гоголя, была и руководителем ее деятельности. Этому периоду посвящена выставочная экспозиция, развернутая в читальном зале, где представлены также редкие издания Гоголя и исследователей его творчества из фондов краевой библиотеки.

И еще один момент, на который вы обратите внимание, посетив библиотеку: изумительная выставка детских рисунков "Н.В.Гоголь и герои его произведений". А ведь мы повторяем нередко: "Не та молодежь пошла". Познакомишься с рисунками - нормальная молодежь, коли Гоголя в деталях знает и переносит на лист впечатления.

Впрочем, кто нашего Гоголя не знает? Известный российский библиограф, доктор педагогических наук, директор Библиотеки Российской Академии наук (Санкт- Петербург) Валерий ЛЕОНОВ, принявший участие в научных чтениях, сообщил, что по масштабам цитирования в отечественных и зарубежных источниках Гоголь - на втором месте после А.Пушкина.

Не скажу ничего нового, если сообщу, что зал был полон. Как во время любого публичного мероприятия, которое в последнее время проводит "Горьковка". Тут вот ранней весной был семинар для картофелеводов-любителей. Аншлаг!