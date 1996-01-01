С утра по чуть-чуть

24 апреля в галерее PORTMAY открывается коллективная выставка "Хорошо сидим", посвященная водке и застолью в русской жизни .

Как всегда, лучше всех эту тему сформулировал еще Пушкин: "Я люблю вечерний пир, / Где веселье председатель, / А свобода, мой кумир, / За столом законодатель?" И, оглядываясь на русскую историю, на историю русского пьянства, становится ясно, что иной свободы, кроме той, что явилась народу в образе водки и застолий, нам, похоже, пока что увидеть не удалось. Свободы здесь и сейчас, свободы как праздника, чуда и преображения - вот чего осознанно или бессознательно по причине уже выпитого желал любой гуляка, сжимавший в руке дореволюционную чарку или советский граненый стакан.

В советскую эпоху, особенно на ее излете, пьянствовать водку стало делом чести, совести и ума. Такое впечатление, что советская власть просто-напросто была пропита народом. Бог знает, с умыслом или без. Водка и застолье в творчестве поэтов и художников стали приобретать значение некоего кода русской жизни в целом. Например, народная картинка Серова "Тихая ночь" из серии "Помни, моряк не обманет!" живописует деликатно сидящих за столиком с белой скатертью и праздничной бутылкой матроса и девушку на фоне вечернего залива. Она пробуждает не только ностальгию по советским временам, но и память о горчащих водкой поцелуях и слезах первой любви, увы, обманутой. Столь же народными, в духе художников-митьков, предстают на выставке и работы Андрея Обманца. Его большая картина "Русский акцент", сверкающая созвездием водки, по сути, и есть образ русского космоса. Белые, синие и красные ряды ценников, расположенных рядами на горлышках бутылок, являют нам российский флаг во всем его великолепии. Естественно, иронии здесь - и веселой, и печальной, - хоть отбавляй. А вообще, именно дух советского застолья, его ритуалы и мифология, пожалуй, определяют общий настрой и сюжеты экспозиции. И это справедливо: наряду с советскими космонавтами и балеринами русские пьяницы стали предметом почти национальной гордости, объектом пристального художественного внимания, можно сказать, поднялись вровень с "Рабочим и Колхозницей" Веры Мухиной. И монументальная картина Фернана Зинатулина "Друзья" из серии "Окраина" - тому яркое подтверждение. Суровые лица этих троих советских мужчин, чьи мозолистые руки способны держать только строительный инструмент или граненый стакан (опять же творение скульптора Мухиной), и во сне не забудешь.

Вот и в графике Всеволода Мечковского предстают вечные наши типажи, архетипы русской пьяной жизни, постепенно переходящей в оргию, как, например, в работе "Мир, труд, май!".

Во многих произведениях экспозиции распускаются небывалые, сказочные цветы алкогольной фантазии. Поражают своим буйным воображением, народным юмором и разгульным колоритом лубочные картины Юрия Аксенова, где на одной пьяной карусели вертятся молодцы в кумачовых рубахах, бабы в лаптях, солдаты с бутылями самогона, разудалые балалаечники, домовые и даже еврей в традиционной жилетке - широко веселится русский народ, ничего не скажешь.

Творцом собственных мифов вновь выступает Лидия Козьмина. В своей "Свадьбе в Малиновке" художница каким-то волшебным образом соединяет элементы индийской культуры с русской сказкой.

А вот графические листы Ильяса Зинатулина из серии "Русский суицидальный герметизм", похоже, - лично пережитый и отлившийся в выразительную художественную форму опыт путешествий в алкогольном астрале. Серия концептуальна по своему замыслу и строится на мистических символах, знаках, в целом отражающих русское мироощущение и гибельное наше стремление заглянуть в бездну - это луна, колодец, колодезное ведро, бутылка водки, топор, петля, цепи. Но искусство сильнее всего, вот почему работы Ильяса, несмотря на мрачную поэзию образов, исполнены графического изящества и красоты.

Было бы весьма странным, если бы в работах выставки "Хорошо сидим" не появились женские персонажи. И они возникают, к примеру, на полотнах Александра Арсененко. Ах, эти бескорыстные милые девушки из окружения художников, их безотказные натурщицы и верные поклонницы - как бы обеднела русская живопись, не будь их. Но, к счастью, они есть всегда. В работе "Вермутас" - это прелестная девушка с рюмкой вермута в руке, окруженная сверкающим зеленым полднем, а на холсте "Огурчики" - озорная натурщица с банкой огурцов на коленях.

Замечательным живым дополнением к выставке стало видео Михаила Павина, как всегда, актуального в своих сюжетах, изобретательного в построении видеоряда, в котором дышит сама атмосфера богемного Владивостока. На выставке представлено порядка полусотни произведений двадцати приморских художников, созданных в разных жанрах: сюжетная картина, портрет, пейзаж, натюрморт, лубок.