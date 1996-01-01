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Гаитянская боль Пулитцеровской премии
Названы обладатели Пулитцеровской премии, самой престижной награды за работу в прессе.
Больше всех призов получила американская газета The New York Times - она стала победителем в пяти категориях, включая журналистское расследование, новости и международную журналистику. Газета The Las Vegas Sun получила самую престижную премию - "За служение обществу". Критики отметили то, как издание рассказывало о высокой смертности среди рабочих-строителей. The New York Times также выиграла премии за фотографии и критику. Премию за поясняющие репортажи получила The Los Angeles Times, за мастерство наградили Тhe St. Petersburg Times. Американский фотограф Патрик Фаррел привез с Гаити, места, где крайне неблагоприятная гуманитарная ситуация, серию снимков, отражающих боль, голод, последствия непрекращающихся войн, страдания и смерть. Серия Фаррела, фотокорреспондента Тhe Miami Herald, заслужила Пулитцеровскую премию в области фотографии. Особенностью конкурса этого года стало то, что СМИ, публикующиеся только в интернете, были допущены к конкурсу во всех категориях. Однако среди них победителей не оказалось, и даже в финал вышло только одно онлайн-издание - Politico.com.
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