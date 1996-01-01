Да будет чудо!

Основными темами общегородкого фотокросса, состоявшегося 19 апреля, стали "Весна на проводе", "Чудо будет" и "Красный глаз, синий зуб и черный шнур" (это зашифрованы инфракрасный порт, Bluetooth и USB-кабель, так как партнером фотокросса стала компания сотовой связи "Билайн"). В соревновании приняли участие 45 команд с фотоаппаратами. Результаты творческого марафона будут объявлены 26 апреля на выставке в Артэтаже.