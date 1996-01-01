В гостях у героев Гоголя

Герои произведений Н.В. Гоголя "ожили" в стенах Приморской государственной картинной галереи. Весь выставочный зал был (и будет еще до 30 апреля) проникнут духом гоголевских персонажей и самих произведений писателя.

С первых шагов по Приморской картинной галерее уже начинает загораться необычайное чувство старины, чего-то необычного и знакомого. Первое, что бросается в глаза - плакаты всем "знакомых незнакомцев" - героев созданных Гоголем, выполненных почти в полный рост. Далее, конечно же, живописные и графические произведения из фондов выставки, посвященной 200-летию со дня рождения знаменитого классика. Эти художественные творения показывают нам воочию тех героев, те моменты, которые мы рисовали себе в воображении, читая, например "Невский проспект", "Портрет", "Тараса Бульбу" и многое другое.

Центральное место среди графических работ занимают иллюстрации Е.А. Кибрика (1932-1991) к произведениям "Портрет", "Тарас Бульба". Выразительность в литографиях художника Кибрика поразительна, в них видно все желание автора передать тот момент произведения, который он описывает. Например, сожжение Тараса Бульбы предстает нам в особом, почти одушевленном воплощении, языки пламени словно оживают, и уже совершенно перестает играть роль небольшой размер литографии (т.к. это художество рассчитано на помещение в книгу) или черно-белое изображение. Также присутствуют работы Г.Ф. Захарова (г.р.1926), А. М. Каневского (1898-1976) и многих других художников, которые не менее точно и экспрессивно отражают нам героев Гоголя.

Сама экспозиция условно разделена на два тематических раздела: произведения, связанные с украинской темой и произведения, иллюстрирующие петербургские повести писателя. Помимо того, представлены работы, отображающие жизнь писателя, его окружение. Так, например, картина И.Ф. Бек (1909-1963) изображает зрителю, как Гоголь зачитывал А.С. Пушкину свое сочинение.

Но в Приморской картинной галерее на выставке героев Гоголя радуется не только глаз, но и ухо. Учащиеся и выпускники Владивостокского музыкального училища исполнили несколько песен из оперы "Женитьбы" М.П. Мусоргского и джазовую пьесу.

Интересным многим посетителям оказался мини-кинозал, в котором показываются различные фильмы, снятые по произведениям Гоголя: "Вий", "Ревизор", "Инкогнито из Петербурга", "Мертвые души". Все желающие смогут прийти насладиться экспозицией и посмотреть один из фильмов до ее закрытия, то есть до 30 апреля.

Как отмечают организаторы выставки, персонажи Гоголя из какого бы произведения их не взяли живут вне времени. Эта экспозиция помогает нам в лишний раз убедиться в уникальности гоголевских героев, вызывает желание перечитать его произведения и найти снова для себя что-то новое, заметить то, что скрывалось раньше, понять по-новому тот или иной образ.