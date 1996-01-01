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"Восточное кольцо" мечтает потягаться с "Золотым"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровский краевой музей им. Николая ГРОДЕКОВА станет первым туристским объектом, занесенным в каталог "Восточное кольцо России". Этот проект включает до 100 дальневосточных достопримечательностей, которые намерен предложить зарубежным и отечественным путешественникам новый туристический маршрут - "Восточное кольцо".

Гродековский музей открыл череду конкурсов по заключению государственных контрактов на разработку и изготовление информационно-справочных материалов по туристским ресурсам Хабаровского края в рамках проекта "Восточное кольцо России". Конкурсы проводит краевое министерство молодежной политики, спорта и туризма.

Стоимость "музейного" контракта, который предусматривает разработку и изготовление мультимедийного диска и цветного печатного буклета, - один миллион двести тысяч рублей. Под красочной "оберткой" DVD-диска будет содержаться справочная информация по всем экспонатам и тематическим разделам основной экспозиции музея.

Пользователь сможет детально ознакомиться с любым музейным предметом, изменяя масштаб его графического или фотоизображения. В комплекте с буклетом диск станет презентацией музея для российских и зарубежных туристов и гостей города. Победитель открытого конкурса станет известен 22 мая. Музей в прошлом году получил новое здание, что позволило создать уникальные экспозиции. Во всяком случае, посетивший месяц назад краеведческий музей первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, по словам очевидцев, был весьма удивлен и, похоже, сделал для себя открытие: Дальний Восток - регион с историей. На это, скорее всего, и рассчитывают инициаторы "Восточного кольца".

Досье

В Хабаровском крае в "Восточное кольцо России", создание которого инициировано региональной Ассоциацией "Дальний Восток и Забайкалье", войдет более 10 туристских объектов. Среди них Дальневосточный художественный музей и ставшая знаменитой горнолыжная база "Холдоми", расположенная в Солнечном районе, где снежный сезон продолжается и сейчас.

Дальневосточное "золотое кольцо" уже готовы пополнить достопримечательностями Приморье, Сахалин, Курилы, Камчатка, Приамурье и Якутия. В каждом регионе с легкой руки интернет-проекта проходят публичные конкурсы по типу "Семь чудес света". Как известно, в список "российских чудес" вошел лишь один объект Дальнего Востока - Долина гейзеров на Камчатке.

Между тем достопримечательности, в том числе рукотворные, вполне могут лечь в основу дальневосточного раздела Федеральной программы развития российского туризма. Дальнему Востоку есть что предложить и помимо экстрима, решили в Хабаровске.

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