Чичиков актуален и в XXI веке

В минувшую среду во Владивостоке состоялся круглый стол "Гоголевское наследие в XXI веке", посвященный празднованию 200-летия со дня рождения известного русского писателя Н. В. Гоголя. Мероприятие прошло в учебно-методичском центре Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир".

В дискуссии принимали участие преподаватели и студенты вузов Владивостока, учителя и ученики средних образовательных учреждений города, а также представители органов государственной власти и общественных организаций.

Как выяснилось, молодежь также неравнодушна к творчеству писателя, как и старшее поколение. Многие по несколько раз перечитывают его известные произведения: "Ревизор", "Мертвые души" и "Вечера на хуторе близ Диканьки", а любимыми персонажами считают Хлестакова, Панночку и Чичикова.