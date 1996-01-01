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Гоголя читать стыдно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Гоголь выглядит ужасающе актуально. И читать его стыдно - потому что, выходит, времена изменились не слишком сильно. Вот юбилей и отошел в тень.

В этом году мы отмечаем 200 лет со дня рождения Николая Васильевича ГОГОЛЯ. Масштаб праздника явно не соответствует масштабу этой личности. Аналогичная дата Александра Сергеевича ПУШКИНА отмечалась гораздо более помпезно. Видимо, потому, что Пушкин у нас ассоциируется со всем позитивным. Помню, насколько был удивлен плакатами к пушкинскому юбилею со строчками "Я лиру посвятил народу своему". Все патриотическое в литературе автоматически приписывают Пушкину, пишут Grani.Ru.

С Гоголем ситуация более запутанная. Гоголь выглядит ужасающе актуально. И читать его стыдно - потому что, выходит, времена изменились не слишком сильно. Вот юбилей и отошел в тень.

Картины тотальной коррупции и некомпетентной бюрократии словно списаны с современности. У Чичикова вымогают взятку за оформление сделки по покупке крестьян - он отвечает, что сам служил, дело знает и никто в обиде не будет.

Руководству страны было бы небесполезно почитать в "Мертвых душах" описание одного из чичиковских начальников, который оказался врагом взяточников. В итоге все чиновники стали гонителями того, что зовется неправдой, однако начальник этот скоро "очутился в руках еще больших мошенников".

Некомфортно читать Гоголя и крупному бизнесу. Купцы, жалующиеся Хлестакову на городничего, - прекрасный образ честного бизнеса, находящегося под пятой ужасного государства. Правда, потом выясняется, что деньги они зарабатывали на распилах и откатах, которые активно применялись и в гоголевское время. Собственно, городничий сам напоминает им об этом - как он крышевал поставки гнилого сукна по казенным подрядам да открытое воровство бюджетных денег, выделенных на инфраструктурные проекты - строительство моста.

Взятки чиновникам лишь прикрывают аферы и безобразия корпоративного сектора, среди которых производство паленой мадеры выглядит невинной проделкой. Купцы из "Мертвых душ" с удовольствием дают взятки полицмейстеру, потому что он хоть и возьмет, "зато уж никак тебя не выдаст". Одна из купеческих попоек заканчивается дракой и трупами, но власти за взятки легко прекращают дело.

Стыдно нашей оппозиции - на ум опять приходит Чичиков, который очень комфортно чувствовал себя частью государственной машины, но после отлучения от бюджетов стал уверять, что пострадал на службе за правду.

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