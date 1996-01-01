Из приморских милиционеров хотят вытянуть "Доброе слово"

Во Владивостоке стартовал первый этап литературного конкурса "Доброе слово", который продлится до 31 мая.

Каждый сотрудник органов внутренних дел может раскрыть свою творческую натуру, продемонстрировав литературные и высокохудожественные способности. Участниками конкурса могут стать служащие, работники, пенсионеры подразделений приморской милиции, а также члены их семей. Для этого необходимо в указанные сроки предоставить свое произведение на суд жюри.

Виды конкурсных проектов могут быть написаны в любой форме: роман, рассказ, стихотворение, поэма, пьеса или киносценарий. Проведение этого мероприятия стало уже доброй традицией для представителей правоохранительных органов Приморья, любящих и ценящих искусство эпистолярного жанра. Эссе на тему "Общество - о милиции" может написать любой житель краевого центра. Все конкурсные работы внимательно изучат члены высокопрофессионального жюри и оценят их по достоинству. Авторы лучших произведений будут награждены ценными подарками и дипломами руководства УВД по Приморскому краю. Предоставленные материалы пополнят фонды музея милиции и станут частью истории.