Литературный заговор против смерти

Здесь лежат умирающие люди, те, которым осталось жить совсем чуть-чуть, те, от кого отказались другие клиники. Слово "хоспис" многих пугает, кто-то вообще не знает, что это такое, пишет "Утро.Ru".

В переводе с латинского оно означает странноприимный дом, а на деле это бесплатное медико-социальное учреждение, в котором оказывают медицинскую, социальную, психологическую, духовную и юридическую помощь как неизлечимым онкологическим больным, так и их семьям. Хоспис не похож на больницу: пациенты находятся в обстановке, максимально приближенной к домашней, к ним могут свободно приходить родственники и друзья, умирающим больным здесь помогают достойно завершить свой жизненный путь.

Одна из заповедей хосписа гласит: "Брать деньги с уходящих из этого мира нельзя. Наша работа может быть только бескорыстной". Но, несмотря на возрождающиеся традиции меценатства, помощь подобным клиникам не самое распространенное направление благотворительности. Актриса, член попечительского совета фонда "Вера" Татьяна ДРУБИЧ говорит, что собирать деньги для умирающих людей очень сложно - охотнее выделяют средства для детей, инвалидов, бездомных животных.

Чтобы помочь тем, кто обречен, фонд пошел нетривиальным путем - выпустил литературный сборник, получивший название "Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно". Действительно, авторский состав поражает своим разнообразием и разноплановостью. Под одной обложкой собраны фрагмент из новой повести об Эрасте Фандорине, написанной Борисом АКУНИНЫМ, отрывок из нового романа Дины Рубиной, а также произведения Владимира ВОЙНОВИЧА, Бориса ГРЕБЕНЩИКОВА, Виктора ЕРОФЕЕВА, Александра КАБАКОВА, Эдуарда ЛИМОНОВА, Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ и других российских авторов. Каждый из них вложил в эту книгу крупицу сострадания.

Писатель Андрей ГЕЛАСИМОВ считает, что такие проекты очень нужны: "Беда неизбежна в жизни, наш маленький заговор против смерти, наш протест против беды состоялся". Эдуард Лимонов долгое время работал в старческом доме в США. Люди, которых он там видел, по его признанию, поколебали его "скованную жесткость": "Все мы открываем для себя страдания, но в один прекрасный день мы открываем для себя сострадания. Сострадание - это наш долг".

Принять участие в этом проекте для Александра КАБАКОВА было большой честью, потому что, "если к человеку обращаются за помощью, значит, его считают не безнадежным": "Я очень горд, что ко мне обратились". Марина МОСКВИНА убеждена: "Нам нужен проводник, который принимает нас в этом мире и который провожает нас в тот мир, откуда мы пришли. Люди, работающие в хосписах, делают все, чтобы смерть не казалась чем-то чудовищным и устрашающим, они смягчают этот переход".