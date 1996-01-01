Россия в этом году останется без новых кинофильмов

В ближайшее время не будет запущен в производство ни один художественный фильм, будет лишь продолжаться работа над теми лентами, которые начаты в прошлом году. Такое заявление сделал сегодня министр культуры Александр АВДЕЕВ, выступая на заседании профильного комитета Госдумы.

По его словам, на детское и документальное кино выделяется около 500 млн руб. Таким образом, власти надеются сохранить прежние пропорции между художественными и неигровыми фильмами и избежать безработицы. Всего на отечественный кинематограф в текущем году будет выделено больше 4-х млрд руб., сообщают информагентства.