В Приморье ищут шедевры из Эрмитажа

Приморское управление Росохранкультуры проводит мероприятия по содействию поиску культурных ценностей, похищенных из Государственного Эрмитажа в 2006 года.

Как сообщил руководитель Приморского управления Росохранкультуры Петр САМОЙЛЕНКО, всего в настоящее время во всероссийском розыске находится 191 музейный предмет - предметы декоративно-прикладного искусства (вазочки, статуэтки, солонки, кружки, чашки, кубки), часы, золотые и серебряные портсигары, предметы отправления религиозных культов (иконы, кресты), а также другие произведения искусства. Полный перечень предметов с их описанием доступен на сайте Росохранкультуры www.rosohrancult.ru в разделе «Внимание, розыск!» Телефон во Владивостоке 8 (4232) 410-712.