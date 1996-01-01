Солисты московских оперных театров - специально для Владивостока

По словам Инны Звеняцкой (сопрано), с которой корреспондент "ЗР" встретился за несколько дней до концерта, москвичи исполнят во Владивостоке только хиты мировой оперы: арии и дуэты из опер "Иоланта" и "Пиковая дама" Петра ЧАЙКОВСКОГО, "Севильский цирюльник" Дж. РОССИНИ, "Кармен" Ж. БИЗЕ, "Фауст" Ш. ГУНО, "Сельская честь" П. МАСКАНЬИ, "Тоска" Дж. ПУЧЧИНИ, "Турандот" Ш. СЕН-САНСА, а также романсы русских композиторов.

- Все солисты, которые приедут, - мои друзья. Мы знаем друг друга по 5-6 лет. Мы все - выпускники Центра оперного пения Галины Павловны ВИШНЕВСКОЙ. Сейчас ребята стали солистами других театров, кто Большого театра, кто Римско-Венской оперы, кто "Геликон-оперы". Таким составом мы еще нигде не выступали, но с театром, в котором мы работали, мы многократно объездили всю страну и выезжали за рубеж. Центр Галины Павловны Вишневской гастролирует очень много. Концерт во Владивостоке - это не постоянный проект. Мы собрались по нашей личной инициативе, сами составляли программу концерта, и очень надеемся, что эта первая попытка перерастет, может быть, в традицию.

- Есть ли шанс у других городов России увидеть вашу труппу, можно сказать, артистов-передвижников? Или вы собрались только для выступления во Владивостоке?

- Пока только для концерта во Владивостоке. В этом и есть изюминка нашего визита. Этот город готов нас принять. При всей нынешней сложности привести какой-либо коллектив из Москвы во Владивосток, что тут лукавить, театр имени Горького готов это сделать, видимо, только потому, что его художественный руководитель - Ефим Семенович ЗВЕНЯЦКИЙ. (Отец Инны Звеняцкой. - Прим. авт.). Но мы все солисты-профессионалы, и я считаю, что нам есть что показать. И мне, я думаю, не будет стыдно, за то, что мы преподнесем зрителям.

- В вашем составе нет концертмейстеров. Значит ли это, что музыкальное сопровождение будет идти в записи?

- Зачем же! У нас будет живой рояль. Поскольку я и Елена Некрасова (меццо-сопрано) из Владивостока, здесь наши педагоги, которых мы обязательно пригласим. И здесь наши концертмейстеры Людмила ФОКИНА и Елена КОТЕЛЬНИКОВА, с которыми мы когда-то работали. Конечно же, мы попросили их нам аккомпанировать.

- Для вас с Еленой Некрасовой Владивосток - родной город. А что ожидают ваши друзья от нашего города?

- Некоторые едут сюда не впервые. Алексей Тихомиров (бас) и Юрий Баранов (бас-баритон) два года назад были гостями кинофестиваля "Меридианы Тихого". Владивосток произвел на них огромное впечатление. По их признанию, это была одна из самых ярчайших поездок. Поэтому для них наш город уже не нов. Что, кстати, и повлияло на их согласие на нынешнюю поездку. Когда я им предложила выступить во Владивостоке, они тут же согласились. Что касается Сергея Плюснина (баритон) и Александра Касьянова (тенор), то они будут во Владивостоке впервые. Но они заядлые путешественники, которые объездили весь мир, поэтому им везде интересно. Они - люди творческие, молодые и стремительные, для них, как для бешенной собаки.. А дальше вы сами знаете. (Инна Звеняцкая улыбается. Надо сказать, что выглядит она великолепно, несмотря на многочасовой утомительный перелет. Наша встреча проходила в день ее прибытия во Владивосток. - Прим. авт.).

- Не было ли у вас сомнений перед гастролями, что зрители могут и не пойти на концерт? Все-таки сейчас кризис, в стране и мире происходит что-то непонятное. Многим нашим согражданам наверняка не до походов в театр.

- Вы знаете, кризис кризисом, но, как выясняется, именно в кризисное время народу хочется чего-то вдохновляющего. Хочется какую-нибудь песню услышать, хочется посмотреть спектакль, чтобы иметь хоть какую-нибудь возможность оторваться от быта, от реальности. Мы с Центром оперного пения Галины Павловны Вишневской только что приехали из Красноярска, "Геликон" вернулся из Ханты-Мансийска. Гастроли не прекращаются. Может быть, спектакли берутся менее масштабные, может быть, количество артистов берется не такое огромное, как до кризиса, но то, что люди в любом конце земли хотят соприкасаться с такой музыкой, как классическая, это бесспорно. Я думаю, что у людей это порыв души. Когда сыт по горло криминальными программами, хочется мультфильма про Золушку. Хочется включить телевизор и посмотреть фильмы "Девчата", "Весна на Заречной улице". И мне кажется, что искусство всегда своевременно, вне зависимости от времени дня или ночи, вне зависимости от года или века. Я не думаю, что в нашей сегодняшней ситуации что-либо обозначено временем. Можно петь на улице или в театре. Это всегда будет востребовано, и всегда желанно. Я в этом уверена.