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Эмоции в акварели Дарьи Виноградовой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Выставка работ 15-летней художницы Дарьи ВИНОГРАДОВОЙ открылась в поселке Ливадия в помещении художественной школы .

От Ливадии до столицы Приморья, где находятся Приморская картинная галерея и другие художественные салоны, всего 150 километров, но ознакомиться с их экспозициями жители приморской глубинки не могут. Во-первых, билеты на автобус нынче дороги. Во-вторых, большинству граждан сейчас не до любования предметами искусства: выжить бы. И как тут не вспомнить добрым словом художников-передвижников XIX века!

По большому счету, кроме телевизора и печатных СМИ, сегодня никто более не несет культуру местному населению.

Правда, раз в год, в дни проведения очередного международного кинофестиваля "Меридианы Тихого", в Ливадию наезжают московские артисты театра и кино: себя показать и угоститься дарами моря. А лицедеи из владивостокских театров и артисты приморские давно забыли дорогу в эти места. Вот и получается, что для Ливадии, как и для близлежащего поселка Южно-Морской, где живет Даша Виноградова, ее первая персональная выставка, несомненно, незаурядное культурное событие.

На выставке представлено более 20 разноплановых работ, выполненных карандашом и акварелью: Дарья игнорирует масло и графику.

- Заниматься графикой слишком долго и муторно. Акварель же позволяет выразить состояние души за один присест, - улыбается Даша. Пятнадцатилетняя художница не по-детски серьезна. На ее картинах нет ярких цветов, пестрых бабочек, смеющихся детских мордашек или веселых кукол, типичных персонажей детского творчества. Большинство работ - пейзажи и натюрморты с предметами быта, так называемая "обязаловка".

Тем не менее, по словам Дарьи, все ее творчество - это отражение мыслей и эмоций после прочтения какой-либо книги, после увиденного в кино или на улице. Взять хотя бы триптих "Поверженный ангел". Из всех картин эта работа впечатляет более всего. На первой картине юноша держит в руках мертвого голубя. На его лице печаль, скорее всего, он размышляет над смыслом жизни. Дальше этот же герой, но уже с крыльями за спиной делает шаг с крыши: он принял решение. Финал триптиха - грустный юноша-ангел сидит на ступеньках родного дома, он сожалеет о содеянном, но уже поздно... Художница признается, что на третьей картине - её второе эго!

- Почему все так мрачно? Потому что положительные эмоции меня не толкают на творчество. Умиление позитивом - это самообман! Мир умирает под тяжестью негатива, порождаемого людьми. Некоторые люди не выдерживают реальности и уходят из этого мира, - философствует Даша.

Дарья Виноградова "фундаментально" рисует с трех лет. Ее первым этюдником были стены в доме бабушки, а первыми персонажами картин - волшебные животные, которых девочка видела во сне и с которыми разговаривала. По крайней мере, так она утверждает.

Хорошо, что ее мама Оксана Анатольевна, сама, кстати, профессиональный художник, усмотрела в рисунках дочери на обоях не баловство, а страсть к творчеству. И когда пришло время, отдала ее в художественную школу в городе Кургане, где они жили до осени прошлого года.

Не за горами летние каникулы, которые юная художница намеревается провести на пленэре, чтобы в сентябре сделать еще одну выставку, на этот раз, посвященную Приморью: красота здешних мест ее покорила.

Между тем после школы юное дарование не собирается получать диплом профессионального художника, она мечтает о карьере архитектора-дизайнера. Прагматичная Даша понимает: одной живописью нынче сыт не будешь...

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