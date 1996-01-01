Пауло Коэльо: "Мы утратили связь с реальностью..."

"...с простыми жизненными истинами, - утверждает в интервью The Guardian бразильский писатель Пауло Коэльо, резюмируя суть нового романа "Победитель остается один".

Коэльо поведал, что первое издание "Алхимика" не пользовалось спросом у читателей (в том числе и в России. - Прим. ред.), "но я был настолько уверен в том, что это шедевр, что начал сам стучаться в двери. И теперь "Алхимик" поставил рекорд среди книг ныне живущих авторов: он переведен на максимальное количество иностранных языков". Писатель отметил, что ощущает присутствие ангелов рядом с собой: "Это чувство, что ты под защитой, не имеющее никакого отношения к эзотерике. Просто, когда делаешь свое дело с энтузиазмом, чувствуешь позитивную энергию. Как ты проживаешь жизнь, как общаешься с окружающими, уже политическая позиция. Я не отвечаю на вопрос о смысле жизни, но стараюсь, чтобы моя собственная жизнь имела смысл".