Цирк во Владивостоке - юбиляр... но ему не до смеха

Владивостокскому цирку - 35 лет. Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, начнутся 8 мая. Но "официальная" дата рождения юбиляра - 4 января 1974 года.

В этот день исполнительный комитет Владивостокского городского совета депутатов трудящихся во главе с председателем Исполкома Владимиром САФРОНОВЫМ утвердил "Акт госкомиссии по приемке в эксплуатацию государственного цирка на 2300 мест в г. Владивостоке". Здание цирка круглогодичного действия, спроектированное специалистами московского института "Гипротеатр" Соломеей ГЕЛЬФЕР и Георгием НАПРЕЕНКО, главный конструктор Владимир ШЕМЯКИН, было принято с оценкой "хорошо".

Где ключ от цирка?

Между тем торжественное открытие Владивостокского цирка состоялось еще... 30 декабря 1973 г. Тогда же прошло и самое первое представление на новом манеже. Зрителями программы "Мечте навстречу", показанной московскими артистами, были члены бюро крайкома КПСС вместе с первым секретарем крайкома партии Виктором ЛОМАКИНЫМ, члены крайисполкома. Они сидели в правой ложе. Левую ложу занимали члены бюро Владивостокского ГК КПСС, секретари райкомов КПСС, руководители предприятий и организаций города, корреспонденты "Правды", "Комсомольской правды", "Известий", "Советской России", "Советской культуры", ТАСС, Центрального телевидения и радио, а также представители краевых СМИ.

Всего в зале присутствовало 2400 человек, из них 104 человека - "номенклатура" с прессой, 2100 строителей, принимавших участие в сооружении цирка. Остальные - работники цирка, "блатные", родственники и близкие партхозактива, и, конечно, сотрудников цирка. В штате цирка было 198 человек!

Церемонию открытия вела директор Владивостокской студии телевидения Нина МАРКИДОНОВА. После высокопарных речей в честь "новорожденного" и его строителей, бригадир плотников треста "Жилстрой-1" Герой Соцтруда, почетный гражданин Владивостока Василий НОВОЖИЛОВ вручил первому директору Владивостокского цирка Анатолию БУРЕНКО символический ключ от цирка. Интересно, где сейчас этот подарок?

Кстати, в начале 1974 года студией "Дальтелефильм" по заказу института "Гипротеатр" был снят фильм "Владивостокский цирк", много лет служивший наглядным пособием для архитекторов, занимающихся проектированием зрелищных сооружений.

А кому легко?

Прошло 35 лет. Еще недавно здание Владивостокского цирка, аналогов которому в России нет, было своеобразной визитной карточкой столицы Приморья. Сегодня на его непрезентабельный фасад нельзя смотреть без слез, а в зрительном зале зимой можно находиться только в верхней одежде, поскольку отопление отсутствует. Уникальное сооружение нуждается в капитальном ремонте, но денег на это нет ни у дирекции Владивостокского цирка, ни у компании "Росгосцирк", которому здание принадлежит.

ООО "Росгосцирк", в составе которого 40 стационарных цирков, 3000 артистов и 6000 животных, финансирует "скупой" федеральный бюджет. Средств, которые "Росгосцирк" выделяет Владивостокскому цирку, хоть убей, но на полновесный ремонт не хватит. По самым скромным расчетам, на все про все надо 400 млн рублей!

По словам нынешнего директора Владивостокского цирка Алексея ТУРКАЛОВА, в данной ситуации есть надежда на помощь мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, включившего Владивостокский цирк в список учреждений культуры города, подлежащих ремонту к 150-летию столицы Приморья. В число счастливчиков попали Приморский краевой академический театр им. М. Горького, Приморский краевой театр молодежи и Краевой театр кукол. Скорее всего, необходимые средства будут привлекаться опять же из федерального бюджета: у края таких денег нет. Можно обратиться за спонсорской помощью к бизнесменам, Устав цирка это позволяет. Только кому сейчас легко?

Реанимация нужна зрительному залу цирка, некогда самому современному, ныне морально устаревшему. Вспомните, к примеру, его жесткие кресла, каких нет даже в сельских клубах. Согласно проекту зал обогревался с помощью тепловых "пушек", потребляющих огромное количество теплоэнергии, в Советском Союзе денег на оплату коммунальных расходов не жалели. Если запустить "пушки" сегодня, то они за два представления "сожгут" месячный лимит средств, выделяемых на оплату электроэнергии всего цирка.

Или взять огромные фасадные витражи цирка, это же отличный теплопроводник! В 2003 году Владивостокский цирк посетил тогдашний министр культуры России Михаил ШВЫДКОЙ. Корреспондент "ЗР", автор этих строк, присутствовал во время экскурсии высокого гостя по цирку. Подойдя к витражам, министр удивленно воскликнул:

- Это какой же идиот спроектировал такой аквариум? При вашем климате и ветрах окна должны быть как амбразуры, чтобы тепло не улетучивалось.

И все-таки я верю...

Сегодня при всех его минусах Владивостокский цирк остается самой большой концертной площадкой не только во Владивостоке, но и в крае. (В зале FESCO-Hall - 1100 мест. - Прим.авт.) Его арена может трансформироваться в сцену размером в 350 квадратных метров! Это больше сцены концертного зала им. П.И. Чайковского в Москве. Когда-то в цирке даже показывали широкоформатные фильмы, здесь стояла специальная киноустановка. Сейчас это все в прошлом...

Из интервью Алексея Туркалова:

- Цирку нужен капитальный ремонт. Надо менять электропроводку и утеплять крышу, трубы прогнили, в зале необходима современная вентиляция. Нужна гостиница при цирке. В России только два цирка, наш и Астраханский, не имеют при себе гостиниц. У нас очень хорошая служба главного инженера. И мы своими силами поддерживаем состояние цирка, но мы не всесильны. Недавно я беседовал с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Он тоже озабочен состоянием цирка и думает, чем нам можно помочь. Да, сейчас кризис, но я полагаю, что в ближайшее время вопрос с финансированием ремонта цирка будет закрыт.