www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.87 р. 100 JPY: 62.92 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

"Ночь музеев - 2009": Per aspera ad astra

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 16 на 17 мая 2009 года Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева принимает участие в международном проекте "Ночь музеев", которая проводится по инициативе Министерства культуры и коммуникации Франции под патронажем Совета Европы.

"Ночь музеев" - это международное культурное событие, поддержанное 2000 музеев из 38 стран Европы. Девиз акции 2009 года, предложенный музеем им. В.К. Арсеньева, - "Через тернии к звездам" (Per aspera ad astra). Двери музеев с 19.00 до 01.00 откроют: Приморский государственный музей им. В.К. Арсеньева, Музейно-выставочный центр, Мемориальный дом-музей В.К. Арсеньева, Мемориальный дом семьи Сухановых, Приморская государственная картинная галерея, Музей боевой славы Пограничного управления, галереи "Артэтаж", "Арка", PORTMAY, Музей истории развития средств связи Приморского края ОАО "Дальсвязь", Приморская организация Союза художников России, Музей автомотостарины, "Альянс Франсез", филиалы ГУК "ПГОМ им. В.К. Арсеньева" в г. Арсеньеве и с. Чугуевке. Программа событий включает выставки фотографий, картин, уникальных предметов из фондов музеев, театрализованные представления, инсталляции, арт-шоу, перфомансы, концерты, дефиле, видеопоказы.

Заявки на участие от инициативных и творческих коллективов принимаются до 18 апреля. К сотрудничеству приглашаются компании, готовые оказать финансовую поддержку в проведении акции. Телефоны для справок: (4232) 41-11-73, 41-38-96.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru