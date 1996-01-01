"Ночь музеев - 2009": Per aspera ad astra

С 16 на 17 мая 2009 года Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева принимает участие в международном проекте "Ночь музеев", которая проводится по инициативе Министерства культуры и коммуникации Франции под патронажем Совета Европы.

"Ночь музеев" - это международное культурное событие, поддержанное 2000 музеев из 38 стран Европы. Девиз акции 2009 года, предложенный музеем им. В.К. Арсеньева, - "Через тернии к звездам" (Per aspera ad astra). Двери музеев с 19.00 до 01.00 откроют: Приморский государственный музей им. В.К. Арсеньева, Музейно-выставочный центр, Мемориальный дом-музей В.К. Арсеньева, Мемориальный дом семьи Сухановых, Приморская государственная картинная галерея, Музей боевой славы Пограничного управления, галереи "Артэтаж", "Арка", PORTMAY, Музей истории развития средств связи Приморского края ОАО "Дальсвязь", Приморская организация Союза художников России, Музей автомотостарины, "Альянс Франсез", филиалы ГУК "ПГОМ им. В.К. Арсеньева" в г. Арсеньеве и с. Чугуевке. Программа событий включает выставки фотографий, картин, уникальных предметов из фондов музеев, театрализованные представления, инсталляции, арт-шоу, перфомансы, концерты, дефиле, видеопоказы.

Заявки на участие от инициативных и творческих коллективов принимаются до 18 апреля. К сотрудничеству приглашаются компании, готовые оказать финансовую поддержку в проведении акции. Телефоны для справок: (4232) 41-11-73, 41-38-96.