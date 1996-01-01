"Равноденствие" встречает весну

27-28 марта во Владивостоке будет проходить ежегодный весенний фестиваль неэлектрической музыки "Равноденствие". Организатор фестиваля - Сергей МАКАРКИН, руководитель Владивостокской общественной организации "ЭТНОС" и вокальной студии "Лутоня".

Весеннее равноденствие - традиционный календарный праздник многих народов мира. Известен он был и в Древней Руси. Равноденствие невозможно представить без специальных, приуроченных именно к этому дню песен. Большинство из них забыто, но небольшое количество весенних песен-закличек записано и сохранено фольклористами, и они всегда звучат на нашем фестивале. Как и тысячи лет назад, наше Равноденствие - праздник весны, праздник возвращающейся к жизни природы, праздник звука, залитого солнцем в ствол дерева, из которого человеческие руки сотворили музыкальный инструмент.

"Равноденствие" - это фестиваль, на котором уместна музыка любых стилей и направлений. На фестивальной сцене отлично уживаются рок, авторская песня, традиционный фольклор, этника-фьюжн, world music, классика, джаз, рэггей, рок-н-ролл и ещё много такой музыки, которой сложно подобрать название.

В фестивале участвуют команды: "Сломанный Слон" (Владивосток), "Треустье" (Уссурийск), "Карсилама" (Хабаровск), "Чистый С" (Владивосток), "Трикстер" (Хабаровск), "Марлины" (Владивосток), "Этника" (Владивосток) и другие. Каждому участнику будет предоставлено не менее 15 минут на выступление. В течение двух дней состоятся два фестивальных концерта, различных по содержанию и составу участников.

Фестивальные концерты пройдут 27 и 28 марта в Приморском краевом театре кукол по адресу: ул. Петра Великого, 8. Начало концертов в 18.00. Телефон для справок (4232) 61-98-02.