"Огни Владивостока" зажглись в "Арке"

С 24 марта по 14 апреля в галерее "Арка" представлена совместная выставка Вениамина ГОНЧАРЕНКО и Ильи БУТУСОВА "Огни Владивостока".

Одним из приоритетных направлений выставочной деятельности галереи "Арка" является наблюдение за творческим состоянием художника на сегодняшний день. В основе взаимоотношений галереи и художника лежит именно этот тезис. Новая выставка двух замечательных мастеров, Вениамина Алдексеевича Гончаренко и Ильи Бутусова, учителя и ученика, результат творческого созвучия, интересного концептуального поиска и экспериментирования в живописи.

"Илья Бутусов - один из немногих учеников Гончаренко, которому удалось "ухватить" суть концепции учителя и взять её на вооружение. Это и объединило двух авторов в проекте "Огни Владивостока". На первый взгляд, их произведения выглядят очень похожими, тем не менее внимательный зритель различит в экспозиции два индивидуальных почерка, каждый из которых по-своему интересен. Они единомышленники, но, следуя одному принципу работы с цветом, каждый из них нашел собственный способ создания художественного образа", - выделяет главную отличительную черту новой выставки галереи "Арка" искусствовед Наталья Левданская.