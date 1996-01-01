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Фонд "Русский мир" готовится к открытию отделений в Китае, Республике Корея, КНДР и Вьетнаме

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточный филиал фонда "Русский мир" работает во Владивостоке всего чуть больше года. Но горожане уже достаточно осведомлены о его существовании и активной работе. Директор дальневосточного филиала фонда "Русский мир" Александр ЗУБРИЦКИЙ справедливо полагает, что его открытие во Владивостоке оправдано самим ходом истории:

- Сейчас Владивосток, на мой взгляд, переживает второе рождение. Именно таким его видели отцы-основатели. Не просто городом-крепостью, а международным центром европейской России в Азии. И один из важнейших этапов реализации поставленной задачи - всемерная популяризация русского языка и культуры.

- Вы тоже придерживаетесь точки зрения, что у Владивостока особая миссия?

- Безусловно. Часто ли мы из центральных СМИ узнаем о событиях в большинстве городов центральной России - не в обиду им будь сказано? А во Владивостоке, хотя он расположен в девяти тысячах километров от Москвы, практически раз в два дня происходит что-то, достойное внимания прессы. Такая у нашего города энергетика. Поэтому уверен, что историческая миссия Владивостока предопределена, а нам остается продуктивно и целенаправленно работать на выполнение этой задачи.

- Вообще-то, у "Русского мира" пока всего два филиала - в Санкт-Петербурге и Владивостоке. И сфера деятельности нашего - Дальневосточный федеральный округ, а не один только город Владивосток...

- Я имею в виду прежде всего стратегический момент. Тем более что мы занимаемся популяризацией русского языка, истории и культуры не только среди жителей Дальнего Востока России, но и в других странах. Сотни миллионов людей в Китае, Японии, Республике Корея, КНДР, а также в странах АСЕАН (Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и т.д.) должны не просто знать о существовании нашей страны. Русский язык обязан приобретать дополнительную популярность в этих регионах. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с ДВГУ, который, в свою очередь, способствовал открытию факультетов и кафедр русского языка и литературы более чем в 40 ведущих азиатских университетах.

Еще одна задача Дальневосточного филиала "Русского мира" - поддержка Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, куда вошли все вузы Владивостока, часть вузов Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Биробиджана. По результатам недавнего отчета, работа нашего филиала была признана лучшей.

А в ноябре прошлого года был открыт первый в Японии Русский центр Дальневосточного филиала фонда "Русский мир" - на базе ДВГУ в городе Хакодате (префектура Хоккайдо). Большое международное значение этого события подчеркивает участие в торжественной церемонии министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова, губернатора острова Хоккайдо Харуми Такахаси и ректора ДВГУ Владимира Курилова. Именно из Хакодате, благодаря подвижничеству русского епископа Николая Касаткина, в позапрошлом веке нашла распространение русская культура в Японии. Русские центры мы вскоре планируем также открыть в Китае (Чаньчунь и Далянь), Вьетнаме (Хошимин), КНДР (Пхеньян), Республике Корея (Пусан).

- И как воспринимают ваши инициативы культурного сближения зарубежные коллеги?

- Со сдержанным позитивом и энтузиазмом. Хотя со стороны зарубежных партнеров требуется немного - предоставить в аренду помещение в известном с культурной точки зрения месте либо в здании университета, музея, библиотеки. Представители "Русского мира" выбирают из предложенных помещений пригодное, площадью около 90-100 квадратных метров, приводят его в соответствие с общими стандартами нашего фонда. Затем помещение обеспечивается литературой, DVD и CD-дисками, оргтехникой, мебелью. Подбор литературы и медиа-средств осуществляют специалисты Пушкинской библиотеки в Москве.

- Как будет в дальнейшем поддерживаться библиотека Дальневосточного филиала фонда "Русский мир"? Ведь печатные да и визуальные источники информации быстро устаревают...

- Библиотечный фонд будет регулярно пополняться, оргтехника - тоже. Пока книги читального зала больше всего станут использовать преподаватели гуманитарных дисциплин, студенты. Я уверен: не прибегая к книге, нельзя приобщиться к культуре. Если бы больше людей, особенно молодых, читали классическую литературу, то они находили бы ответы на все интересующие их вопросы. И лучше понимали происходящее. Это, в числе прочего, является нашей миссией. "Русский мир" - это мир России.

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