Владивостокский цирк: Пингвины против корюшки

21 марта на манеже Владивостокского цирка стартует новая программа Московского цирка "Морские звезды". Руководитель -заслуженный артист России Борис МАЙХРОВСКИЙ.

Полиняла не по графику

Среди "морских звезд", пеликанов, морских львов, кенгуру, а также других героев "зверского" шоу в особом почете пингвины: Хам, Цаца, Лоло и Труша - участники единственного в мире пингвиньего аттракциона.

Пингвины в составе цирковой труппы приехали в столицу Приморья впервые за 35 лет существования Владивостокского цирка. Правда, Хам, Цаца, Лоло и Труша - это не крупные королевские пингвины, чей рост достигает 80 см, но тоже красавцы, хотя их рост от 30 до 40 см.

В мире существует 18 видов пингвинов. Историческая родина наших пернатых артистов - южное побережье Чили, Перу, Бразилии, Южной Африки, острова Гумбольдта. Только пингвинов из дикой природы в цирк не берут: у них нет иммунитета к "цивилизации". Очковые пингвины Хам, Цаца и Лоло родились в одном из японских дельфинариев, где их и приобрел Росгосцирк, уплатив по 10 тысяч евро за каждую птицу!

А Труша - пингвин Гумбольдта - коренная россиянка, она появилась на свет в Московском зоопарке. До труппы Майхровского много лет работала у Анатолия ЕГОРОВА, самого первого в мире дрессировщика пингвинов. Когда Труша "трудоустроилась" к Майхровскому, то была очень пугливой, отсюда, кстати, и происхождение ее клички.

Сейчас - это ласковая и смелая птица, чуть-чуть нахальная. Будучи гораздо старше своих собратьев, Труше почти 20 лет, - она явно задает тон в компании молодых коллег. Пернатые "салаги" даже держатся от нее чуть в стороне, побаиваются. Значит, уважают.

Забавно, но до 18 лет Труша считалась особью мужского пола, пока... не снесла яйцо. У пингвинов нет явных половых признаков, поэтому хомосапиенс трудно распознать среди этих птиц, "какого пола твой сосед".

Судьба семейства Труши печальна: яйцо передали в Московский зоопарк, из него вылупился птенец, но он долго не прожил. Вскоре и его отец пал от специфического грибка, поражающего легкие птиц.

Кстати, несмотря на то что Труша - дама, выглядит она... неряшливо. По словам дрессировщицы Натальи Майхровской, птица недавно полиняла, впервые за три года. Хотя пингвины на свободе линяют каждый год.

На манеж на тележке

Перед Владивостоком "Морские звезды" с успехом гастролировали в Иркутске. Когда пришел срок отправлять зверей и птиц в Приморье, пингвинов решили перевезти поездом, в отдельном купе, но в клетке. Хотя обычно их транспортируют в специально оборудованных фурах-термосах. Проводницы, узнав, каких необычных пассажиров им предстоит везти, поначалу заартачились:

- Не позволим! Ваши пернатые загадят нам помещение. Потом не отмоешь, не отскребешь!

Железнодорожницы были правы. По норме в одном вагоне можно перевозить не более шести животных. А здесь, помимо пингвинов, вместе с артистами цирка ехали их любимцы, собаки да коты. И вся эта разношерстная компания беспрестанно лаяла и мяукала. Налицо был явный перебор. Между тем цирковые упросили-таки проводниц пустить пингвинов на постой.

Слух о пингвинах распространился по всему составу. По словам Натальи Майхровской, на протяжении всего пути в цирковой вагон приходили пассажиры из других вагонов с просьбой сфотографироваться на память с пингвинами.

Переходим на корюшку

Переезд и акклиматизацию пингвины перенесли хорошо. Единственная проблема, с которой они столкнулись в Приморье, это отсутствие привычной для них пищи. В день прибытия птицы, обожающие балтийскую кильку и салаку, отвергли приморскую корюшку, купленную специально для них на рынке. Видимо, они посчитали ее недостаточно экологически чистой. А ведь парная корюшка в наших краях - деликатес.

Пингвины - очень прихотливы к пище, всякую гадость глотать не станут, даже с голодухи. Чем не сигнал для природоохранных обществ и организаций! Кроме того, они питаются рыбой только определенного размера, навага и зубатка для них слишком крупны.

По словам Натальи Майхровской, в цирковых закромах еще есть запасы замороженной кильки, но в Приморье, как известно, ни килька, ни салака не водятся. Поэтому пингвинам все одно придется перейти на ненавистную корюшку. Сначала вперемешку с килькой...

- Да, корюшка у вас дорогая. А что делать? Нам для наших кормильцев ничего не жалко, - говорит дрессировщица.

Во Владивостокском цирке пингвинов поселили почти в стерильных условиях. Прежде чем зайти к ним в вольер, обслуживающий персонал обрабатывает обувь спецраствором, дабы не занести с воли какую-нибудь заразу. Корреспонденту "ЗР" также пришлось мыть ботинки, перед тем как его допустили к пингвинам.

Этих нежных птиц даже к манежу подвозят на тележке, чтобы у них не было контакта с необработанной поверхностью. А во время представления арена и выход с нее покрываются специальным покрытием.

Между тем, как уверила "ЗР" Наталья Майхровская, пресловутый птичий грипп пингвинам не страшен, так как они обитают в почти карантинных в условиях и не общаются с перелетными птицами.

В вольере есть бассейн с "рассолом" из водопроводной воды и морской соли, доведенным до "природной" концентрации: 17 кг соли на один куб воды. Естественно, вода регулярно меняется.

Что же касается творческого потенциала пингвинов, то, по словам дрессировщицы, талантом ее подопечные не обделены. И свой хлеб, точнее, свою рыбу, едят не зря. Помните рекламный ролик жевательной резинки "Стиморол Айс" со смешными и неуклюжими пингвинами? В свое время его частенько гоняли на ТВ. Так вот рекламными моделями в нем были подопечные Натальи Майхровской. За съемку птицы получили очень даже приличные деньги, которых хватило на приобретение прицепов для цирковых грузовиков!

Кстати, если во время представления вы услышите, как Наталья Майхровская одного из пингвинов называет Пепе, а этот персонаж в нашем рассказе отсутствует, не удивляйтесь. Пепе - это сценический псевдоним Хама.

- Во-первых, я не хочу конфузить птицу перед зрителями. Она не виновата, что ее так назвали. Во-вторых, вообразите, я скажу: "Хам, иди ко мне!", и вдруг кто-нибудь из публики откликнется? - улыбается дрессировщица.