Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморская филармония: Мировые имена по демократичным ценам
Приморская краевая филармония идет на рекорд: за 30 дней апреля в ее стенах запланировано провести 32 концерта.
Как сказала зам. директора филармонии Елена ВЕРШИНА, все мероприятия будут "по очень демократичным ценам", вне зависимости от направления - джаз, рок, классика, фолк и страны проживания исполнителя.
Среди множества мероприятий хочется выделить XVIII фестиваль классической музыки "Дальневосточная весна", который начнется 4 апреля. Его концерты будут проходить каждый день, один лучше другого. Ожидается много гостей и сюрпризов. Как в рамках фестиваля, так и вне будут играть наши оркестры - Тихоокеанский симфонический (ТСО) и Губернаторский духовой. Дирижер ТСО Михаил Аркадьев впервые даст свой сольный фортепианный концерт во Владивостоке.
Что касается иностранных гастролеров, то из Франции приедет Изабель ЖЕФРУА, исполнительница песен Эдит ПИАФ. А из Америки - один из лучших барабанщиков мира Марко МИННЕМАНН. Он выступит со своей шоу-программой 19 апреля в Большом зале филармонии.
- Такого музыканта Владивосток еще не видел! На сегодня Миннеманн едва ли не лучший барабанщик в мире. Это ему принадлежит рекорд на звание самого быстрого барабанщика с результатом 1005 ударов одиночными в минуту. Он играл со многими известными рок-группами и солистами, работал с Genesis, Ниной ХАГЕН, Питером ГЭБРИЭЛОМ, - рассказала "ЗР" Елена Вершина.
Судя по озвученным цифрам, цены на билеты действительно будут очень демократичными, даже на иностранных гастролеров. К примеру, билеты на Изабель Жефруа стоят от 200 до 500 руб., а на шоу Миннеманна - от 500 до 900 руб. И если так дальше пойдет, то в скором времени краевая филармония потеснит деятелей местного шоу-бизнеса вместе с их билетами по ценам с тремя нулями.
Между тем, по словам директора Приморской краевой филармонии Алексея МАКАРЕНКО в эксклюзивном интервью "ЗР", своеобразное "добро" на активное сотрудничество с иностранными коллективами и артистами филармонии дал The Neighborliness Jazz Quartet из США. Этот квартет с блеском выступил во Владивостоке в октябре 2004 г. на первом Международном джазовом фестивале, а также 27 февраля 2009 г. в филармонии.
- "Нейборлинес" открыл для Владивостока мировой джаз, - такое признание сделал господин Макаренко на торжественном приеме у консула США Тома АРМБРУСТЕРА в честь второго пришествия американских джазменов в столицу Приморья.
Именно после "Нейборлинес джаз квартет" в наших краях гастролировали знаменитый трубач Рэнди БРЕКЕР (США), джаз-квартет Alvin Atkinson & The Sound Merchants (США), оркестр Седьмого флота США "Far East Edition" - это факт бесспорный. Правда, здесь не обошлось без поддержки консульства США во Владивостоке.
По словам Алексея Макаренко, краевая филармония и в дальнейшем будет работать в этом направлении, и не только.
- Мы получили от американского консульства большой список групп и солистов из США, желающих приехать во Владивосток. Это очень известные в штатах музыканты, исповедующие джаз, классический рок, арт-рок, фолк, поп-музыку, хип-хоп. Я пока не стану озвучивать их имена, всему свой срок. Но все предложения реальные, и сейчас мы над ними работаем, - рассказал "ЗР" Алексей Евгеньевич.
Кстати, для краевой филармонии концерт The Neighborliness Jazz был убыточным, хотя в Большом зале был аншлаг: доходы от продажи билетов съели инфляция и растущий курс доллара. Но, как сказал Алексей Макаренко, "народ из-за кризиса не должен отрываться от культуры".
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Приморский край оказался лидером антирейтинга