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Приморская филармония: Мировые имена по демократичным ценам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморская краевая филармония идет на рекорд: за 30 дней апреля в ее стенах запланировано провести 32 концерта.

Как сказала зам. директора филармонии Елена ВЕРШИНА, все мероприятия будут "по очень демократичным ценам", вне зависимости от направления - джаз, рок, классика, фолк и страны проживания исполнителя.

Среди множества мероприятий хочется выделить XVIII фестиваль классической музыки "Дальневосточная весна", который начнется 4 апреля. Его концерты будут проходить каждый день, один лучше другого. Ожидается много гостей и сюрпризов. Как в рамках фестиваля, так и вне будут играть наши оркестры - Тихоокеанский симфонический (ТСО) и Губернаторский духовой. Дирижер ТСО Михаил Аркадьев впервые даст свой сольный фортепианный концерт во Владивостоке.

Что касается иностранных гастролеров, то из Франции приедет Изабель ЖЕФРУА, исполнительница песен Эдит ПИАФ. А из Америки - один из лучших барабанщиков мира Марко МИННЕМАНН. Он выступит со своей шоу-программой 19 апреля в Большом зале филармонии.

- Такого музыканта Владивосток еще не видел! На сегодня Миннеманн едва ли не лучший барабанщик в мире. Это ему принадлежит рекорд на звание самого быстрого барабанщика с результатом 1005 ударов одиночными в минуту. Он играл со многими известными рок-группами и солистами, работал с Genesis, Ниной ХАГЕН, Питером ГЭБРИЭЛОМ, - рассказала "ЗР" Елена Вершина.

Судя по озвученным цифрам, цены на билеты действительно будут очень демократичными, даже на иностранных гастролеров. К примеру, билеты на Изабель Жефруа стоят от 200 до 500 руб., а на шоу Миннеманна - от 500 до 900 руб. И если так дальше пойдет, то в скором времени краевая филармония потеснит деятелей местного шоу-бизнеса вместе с их билетами по ценам с тремя нулями.

Между тем, по словам директора Приморской краевой филармонии Алексея МАКАРЕНКО в эксклюзивном интервью "ЗР", своеобразное "добро" на активное сотрудничество с иностранными коллективами и артистами филармонии дал The Neighborliness Jazz Quartet из США. Этот квартет с блеском выступил во Владивостоке в октябре 2004 г. на первом Международном джазовом фестивале, а также 27 февраля 2009 г. в филармонии.

- "Нейборлинес" открыл для Владивостока мировой джаз, - такое признание сделал господин Макаренко на торжественном приеме у консула США Тома АРМБРУСТЕРА в честь второго пришествия американских джазменов в столицу Приморья.

Именно после "Нейборлинес джаз квартет" в наших краях гастролировали знаменитый трубач Рэнди БРЕКЕР (США), джаз-квартет Alvin Atkinson & The Sound Merchants (США), оркестр Седьмого флота США "Far East Edition" - это факт бесспорный. Правда, здесь не обошлось без поддержки консульства США во Владивостоке.

По словам Алексея Макаренко, краевая филармония и в дальнейшем будет работать в этом направлении, и не только.

- Мы получили от американского консульства большой список групп и солистов из США, желающих приехать во Владивосток. Это очень известные в штатах музыканты, исповедующие джаз, классический рок, арт-рок, фолк, поп-музыку, хип-хоп. Я пока не стану озвучивать их имена, всему свой срок. Но все предложения реальные, и сейчас мы над ними работаем, - рассказал "ЗР" Алексей Евгеньевич.

Кстати, для краевой филармонии концерт The Neighborliness Jazz был убыточным, хотя в Большом зале был аншлаг: доходы от продажи билетов съели инфляция и растущий курс доллара. Но, как сказал Алексей Макаренко, "народ из-за кризиса не должен отрываться от культуры".

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