Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
О любви издали радугу
В зале КЛИО музея им. Арсеньева прошла презентация дебютного сборника стихотворений Максима НЕСТЕРЕНКО "И сердцем чувствуя любовь...". Приморская актриса Екатерина КУЧУК и пианист Леонид БУКИН представили небольшую театрализованную постановку по стихам Максима.
Александра и Максим познакомились почти случайно - через общих друзей. Перекинулись парой слов, улыбнулись друг другу. А потом, в мае минувшего года, Саша позвонила ему, почти незнакомому молодому человеку, и сделала предложение... Вместе они выпустили книжку о любви.
Издателем книги выступила Александра ГОРДИЕВСКАЯ, пятикурсница факультета издательского дела и компьютерного дизайна Института массовых коммуникаций ДВГУ. Эта книга - ее дипломный проект. Помогали преподаватели - руководитель дипломного проекта Ольга МАЛЬЦЕВА, декан факультета Татьяна ПРУДКОГЛЯД. Большой вклад в доиздательскую подготовку и печать внесла Раиса МОРОЗ - приморская поэтесса и директор издательско-полиграфического комплекса "Дюма".
Сам автор книги, Максим Нестеренко, опровергает расхожее мнение о том, что стихи - прерогатива лириков-гуманитариев. 26-летний поэт - выпускник, а ныне аспирант ТГЭУ, программист. Как рассказал сам Максим, в его творчестве представлена и пейзажная, и городская лирика. Но именно в этом издании собраны стихи о любви. Причем все стихотворения сгруппированы по настроению, которое, предполагает автор, вызовут они у читателя. А страницы книги - цветные (тоже по настроению). Всего семь цветов - весь спектр. Красный - любовь, страсть, вдохновение, оранжевый - счастье, радость, удовольствие, синий - умиротворение, спокойствие, грусть. Этот сборник может стать хорошим подарком любимой женщине.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"