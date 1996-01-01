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О любви издали радугу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В зале КЛИО музея им. Арсеньева прошла презентация дебютного сборника стихотворений Максима НЕСТЕРЕНКО "И сердцем чувствуя любовь...". Приморская актриса Екатерина КУЧУК и пианист Леонид БУКИН представили небольшую театрализованную постановку по стихам Максима.

Александра и Максим познакомились почти случайно - через общих друзей. Перекинулись парой слов, улыбнулись друг другу. А потом, в мае минувшего года, Саша позвонила ему, почти незнакомому молодому человеку, и сделала предложение... Вместе они выпустили книжку о любви.

Издателем книги выступила Александра ГОРДИЕВСКАЯ, пятикурсница факультета издательского дела и компьютерного дизайна Института массовых коммуникаций ДВГУ. Эта книга - ее дипломный проект. Помогали преподаватели - руководитель дипломного проекта Ольга МАЛЬЦЕВА, декан факультета Татьяна ПРУДКОГЛЯД. Большой вклад в доиздательскую подготовку и печать внесла Раиса МОРОЗ - приморская поэтесса и директор издательско-полиграфического комплекса "Дюма".

Сам автор книги, Максим Нестеренко, опровергает расхожее мнение о том, что стихи - прерогатива лириков-гуманитариев. 26-летний поэт - выпускник, а ныне аспирант ТГЭУ, программист. Как рассказал сам Максим, в его творчестве представлена и пейзажная, и городская лирика. Но именно в этом издании собраны стихи о любви. Причем все стихотворения сгруппированы по настроению, которое, предполагает автор, вызовут они у читателя. А страницы книги - цветные (тоже по настроению). Всего семь цветов - весь спектр. Красный - любовь, страсть, вдохновение, оранжевый - счастье, радость, удовольствие, синий - умиротворение, спокойствие, грусть. Этот сборник может стать хорошим подарком любимой женщине.

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