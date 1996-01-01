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В лабиринтах чистой абстракции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Персональная выставка Валерия ШАПРАНОВА "Лабиринты абстрактной луны" открыта в галерее PORTMAY.

Новая экспозиция впервые столь широко представляет творчество одного из самых интересных и плодотворно работающих на сегодняшний день художников Приморья - Валерия Шапранова.

Начиная с конца восьмидесятых годов прошлого века, автор много и успешно выставляется в крае, России и за рубежом. Он участвовал в коллективных выставках в Москве и других городах страны, в Америке, Китае, Японии, Корее. Произведения Шапранова хранятся в престижных галереях и собраниях, в частности в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити и Музее Табакмана в Нью-Йорке.

Предпочитая в основном чистую абстракцию, Шапранов вместе с тем движется в разных художественных направлениях, куда его манят собственные идеи и поиски новых пластических и живописных возможностей.

Шапранов пользуется сложной палитрой при выборе стилей и жанров, он смешивает их, что вообще характерно для мирового искусства последней четверти века. Здесь можно сказать о таких полотнах, как "Демоны", "Печать века" или "Конец империи". В этой последней работе интерес художника к Римской империи и размышления о судьбе советской воплотились в образ цивилизации, от которой остались только уходящие в бесконечность руины, до сих пор величественные и увиденные автором словно из космоса.

Абстрактные работы автора - это, с одной стороны, стремительный, кипящий хаос цвета, музыки и поэзии, а с другой - созвездия кристаллических структур, сверкающих холодной геометрической красотой, поскольку освобожденная энергия способна обращаться в самую непредсказуемую форму. Помимо небольших циклов и отдельных произведений, автор с начала девяностых годов создает абстрактную серию живописи и на холсте, и на бумаге, которую он назвал "Безграничное число". Ясно, что кроме прочих смыслов это название предполагает безграничное количество этих произведений. Сейчас их уже около трех сотен. Хотя, действительно, зачем считать - чистая абстракция, как и искусство в целом, не имеет пределов ни в числе, ни во времени, ни в пространстве.

Принцип спонтанности, импровизации изначально заложен в абстрактном искусстве, и Шапранов превращается в шамана живописи всякий раз, когда стремительно выливает, выдавливает, разбрызгивает краску на лист или кладет очередной мазок, повинуясь только импульсу эмоционального напряжения. Но в сердцевине его художественной интуиции таится гармония, соединяющая пятно, линию и цвет в единое целое - и живописная поверхность начинает жить, дышать, она меняет тональность и фактуру, движется как воздух. Тайна и обаяние его живописи раскрываются не сразу, но те, кто вслед за автором, не страшась незнакомых окрестностей, отправятся в путешествие по лунным лабиринтам его абстрактных произведений, откроют для себя не изведанные ранее эстетические чувства и ощущения.

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