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"Вышел амфибий на берег"
Так чудно и загадочно называется новая книга владивостокского литератора Игоря АГАФОНОВА, презентация которой состоится в пятницу, 13 марта, в Приморском краевом театре молодежи.
По словам виновника торжества, он специально выбрал "дьявольский" день для презентации, так как ему, бывшему рок-музыканту, а сегодня и.о. представителя во Владивостоке Министерства иностранных дел РФ, чертовщина по барабану. "Вышел амфибий на берег" - это пятая книга прозы и стихов Агафонова, и самая толстая. Его стихи и проза пропитаны юмором, даже посвященные "горячим точкам", где Агафонову довелось служить. Даже рожденные после экстремальных ситуаций, в которых он побывал, зачастую рискуя здоровьем и имуществом.
Пользуясь случаем, Игорь Агафонов через "ЗР" приглашает друзей и своих читателей на презентацию своей книги "Вышел амфибий на берег". Вход свободный.
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