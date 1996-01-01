Так чудно и загадочно называется новая книга владивостокского литератора Игоря АГАФОНОВА, презентация которой состоится в пятницу, 13 марта, в Приморском краевом театре молодежи.

По словам виновника торжества, он специально выбрал "дьявольский" день для презентации, так как ему, бывшему рок-музыканту, а сегодня и.о. представителя во Владивостоке Министерства иностранных дел РФ, чертовщина по барабану. "Вышел амфибий на берег" - это пятая книга прозы и стихов Агафонова, и самая толстая. Его стихи и проза пропитаны юмором, даже посвященные "горячим точкам", где Агафонову довелось служить. Даже рожденные после экстремальных ситуаций, в которых он побывал, зачастую рискуя здоровьем и имуществом.

Пользуясь случаем, Игорь Агафонов через "ЗР" приглашает друзей и своих читателей на презентацию своей книги "Вышел амфибий на берег". Вход свободный.