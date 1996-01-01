Художник Кисараги Содзин: "Мои картины вечны"

1 марта в Приморской государственной картинной галерее стартовал арт-проект "Красота, рожденная Японией" известного японского художника Кисараги СОДЗИНА.

Его творения, воспевающие природу Страны восходящего солнца, с успехом экспонировались во Франции, Бельгии, США, Испании, Германии и других странах. Пришел черед жителей России познакомиться с его творчеством.

"Не люди главные в этом мире"

"Красота, рожденная Японией" - совместный и далеко не первый проект Приморской государственной картинной галереи (ПГКГ) и Генерального консульства Японии во Владивостоке. Что касается картин Кисараги Содзина, то их появление во Владивостоке, можно сказать, дело случая.

В эксклюзивном интервью "ЗР" художник рассказал, что ему давно хотелось показать свои работы в России. Но он не знал, как это сделать в стране, где у него не было ни друзей, ни знакомых. И вот однажды в Нью-Йорке на своей выставке он познакомился с русскими и поделился с ними своей мечтой. В ответ же услышал: - No problem!

Следующим пунктом на пути в Приморье у Кисараги Содзина было Генеральное консульство Японии во Владивостоке - и его голубая мечта осуществилась!

Кисараги Содзин, приверженец уникальной японской культуры "ваби и саби" (простоты и углубленности), а также "ма-но-бунка" (культура простоты), - самородок. В свое время он окончил университет в префектуре Айти, получив диплом специалиста по электротехнике. Живописи нигде не учился. По его словам, этот дар ему преподнесли небеса. Глядя на его глубокомысленные полотна с философскими названиями "Синяя сила", "Священное пространство" (Мир Богов), "Ночь", "Утро", "День", "Вечер", охотно в это веришь.

Рисовать Кисараги Содзин, по паспорту Хиросэ МАСАТО, начал 20 лет назад. Герои его полотен - тигр, дракон, луна, бамбук, журавли, гора Фудзи, а также другие типично японские аксессуары. И ни одной физиономии соотечественника! В своем творчестве Кисараги Содзин намеренно отказался от изображения людей. Хотя, когда он только начинал, на его картинах японцы присутствовали. "Не люди главные в этом мире".

В основе его техники - тушь и акриловые краски, иногда с добавлением различных компонентов, далеких от живописи и вообще от искусства. Например, перетертых в порошок медикаментов. Тем не менее эти добавки не влияют на качество картин, а также на их долговечность.

- Я использую только специальные компоненты, которые продаются для подмешивания к краскам. Поэтому нет никаких проблем с продолжительностью жизни моих работ. Многие мои картины висят в синтоистских и буддийских храмах. А у этих храмов очень долгая история, поэтому мои картины тоже должны жить долго, сто, может быть, даже тысячу лет. Если на картинах померкнут краски или они быстро испортятся, то монахи на меня разозлятся, - улыбается господин Содзина.

По всему, ему очень хочется остаться в памяти потомков.

Кисараги Содзин женат, у него двое детей. Но они не пошли по стопам отца.

У вас есть план?

Перед приездом во Владивосток художник затребовал у принимающей стороны... план зала, где будут выставляться его работы. А по прибытии он самолично развешивал картины по схеме, понятной только ему одному. Причем полотна для экспозиции в ПГКГ он подбирал специально. Поэтому "Красота, рожденная Японией" - это не набор материализованных ощущений и впечатлений, собранных в замкнутом пространстве. Это целостная композиция, "осколки" которой размещены строго по Фэн-шуй.

Интересно, что Содзин-сан не выезжает на пленер, как многие пейзажисты, он работает в собственной мастерской, вдохновившись родными пейзажами и звуками вселенной. По мнению художника, дабы лучше понять смысл его работ, их необходимо созерцать и впитывать под медитативные напевы. Музыка для релаксации, кстати, звучит в зале ПГКГ, на Партизанском проспекте, где экспонируются картины Содзина.

Кисараги Содзин очень продуктивный и независимый художник: он не состоит ни в одном творческом союзе, коих в Японии, как и в России, предостаточно. Ему это не нужно: у него толковый менеджер, госпожа Нобуко ТАНАКА, которая занимается продвижением его творчества в массы в... собственном кафе, превращенном в небольшой выставочный зал.

Мастер Содзин весьма состоятельный живописец: его картины покупают не только в Японии, но и в Европе, в США. Но на вопрос "ЗР" о его финансовом благополучии, Кисараги Содзин ответил уклончиво. Впрочем, как и подобает восточному человеку:

- Я не могу сказать, насколько я богат. Потому что не могу себя сравнивать с другими художниками. Не знаю, как обстоят у них дела и как продаются их картины. Я иногда сам удивляюсь: отчего мои работы так хорошо продаются? Но когда-то у меня были трудные времена, и мои картины не продавались. Тогда не знал рынка, я писал и продавал то, что меня просили.

Во Владивостоке, кстати, также нашлись желающие приобрести его работы. Но, по словам художника, об этом можно будет говорить после закрытия выставки. Во-первых, согласно контракту, две картины оставит себе ПГКГ. Какие, пока не известно. Во вторых, продажа полотен связана с таможенными проблемами: их ввозили в Россию не для реализации.

Выставка "Красота, рожденная Японией" завершится 31 марта. Кисараги Содзин специально прилетит из Японии на ее закрытие.

Автор выражает признательность за помощь в подготовке публикации сотрудникам и лично директору ПГКГ Ирине АЖИМОВОЙ, а также переводчику Генерального консульства Японии во Владивостоке.