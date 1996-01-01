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Второе событие за два века
Ровно 100 книг и сборников из коллекции отца и сына Реховских передал в дар библиотеке Александр Федорович РЕХОВСКИЙ - ныне профессор кафедры правосудия и прокурорского надзора Юридического института Дальневосточного государственного университета.
В экспозиции, которая устроена в читальном зале, - портрет основателя частной библиотеки, сына железнодорожника, фронтовика, позже - оперативного работника милиции Владивостока Федора Егоровича Реховского.
Среди коллекции - произведения Тургенева и Фета, Карамзина и Даниэля Де-Фоэ (в такой транскрипции в начале позапрошлого века писалось имя знаменитого автора "Робинзона Крузо"), произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, есть и уникальное издание XVIII века.
Как рассказал Реховский-сын, увлечение его отца редкими книгами началось после знакомства во Владивостоке с полковником царской армии ГОЛИКОВЫМ, жившим в ту пору в районе улицы ЛУГОВОЙ. В доме старого офицера случился пожар. Из того, что удалось спасти, была и часть библиотеки, несколько книг из которой тот и подарил Федору Реховскому.
Со временем увлечение милиционера переросло в страсть. Он стал авторитетнейшим экспертом в сфере собирательства литературы, владельцем уникального собрания книг, число которых было за 5 тысяч. И, естественно, был квалифицированным читателем, как любой человек, занимающийся собирательством книг.
Именно ему еще в 60-х годах во Владивостоке был вручен билет № 1 городского Общества книголюбов. Его библиотека пополнялась изданиями из коллекции дочери, которая жила и работала в Магадане. Город, как известно, был не только центром Колымкого края, но и местом вынужденного жительства элиты советской интеллигенции. Там имели обыкновение дарить и обменивать книги. Многие из них были уникальны. Некоторые сохранились в коллекции Реховских.
Примечательно, что Федор Реховский, по долгу службы вращаясь чаще с ворами и бандитами, свято верил в человеческую порядочность тех, кто прикасается к книге. Когда-то был такой опыт, как обмен книгами по почте. Старший Реховский рассказывал сыну, что за многие годы переписки и обмена изданиями с книголюбами, никто и ни разу его не обманул, а ведь "вслепую" высылались ценнейшие издания.
Федор Реховский рано ушел из жизни. Его последняя должность - заместитель начальника по воспитательной работе Владивостокского следственного изолятора.
Сын пошел по стопам отца, стал юристом-ученым. И, продолжая традиции русских интеллигентов, пошел дальше, сделав замечательный дар краевой публичной библиотеке, в стенах которой сначала бывал студентом, потом готовил кандидатскую диссертацию, затем докторскую и где сегодня хранятся его собственные научные труды.
Этот дар частного лица по его ценности, количеству книг, уникальности изданий - второй по значимости и масштабам за последние два века.
В торжественном вечере, посвященном этому событию, принимали участие представители научной, творческой, интеллектуальной элиты Владивостока.
Я стояла в уголочке с тремя известнейшими учеными Владивостока. Все мы имеем книжные собрания. Задали друг другу вопрос: "А мы - сможем?" Была тягостная пауза...
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