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В Пушкинском театре играет гитарный дуэт
"Дальневосточный гитарный дуэт" - так вправе мы назвать ансамбль наших гитаристов Григория БАРАНОВА и Фарида САЛАХУТДИНОВА, который с 1 февраля 2009 г. по настоящее время находится в большом гастрольном туре по городам России.
Их путь по Транссибирской магистрали пролегал от Москвы до Владивостока. Позади такие города, как Москва, Астрахань, Новгород, Екатеринбург, Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск и другие, а также города Забайкалья и Дальнего Востока - Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Благовещенск, Хабаровск и, наконец, Находка и Владивосток! Солидная московская продюсерская фирма редко осмеливается послать в столь ответственное и неимоверно трудное турне новичков.
Во-первых, их имена (пока еще!) известны лишь у нас во Владивостоке, во-вторых, они чрезвычайно молоды для такого рода ангажемента (этот свой недостаток Фарид и Григорий обещали со временем исправить!).
Дело, очевидно, в том, что дуэт Григорий Баранов и Фарид Салахутдинов - единственный профессиональный гитарный дуэт в России.
Художественные возможности такого рода ансамбля очень велики - дуэт гитар может исполнять репертуар фортепианной, скрипичной и другой музыки, не говоря уже об оригинальных произведениях для двух гитар, написанных многими композиторами.
Ребята вместе учились во Владивостокском музыкальном училище, а затем - в Московской музыкальной академии им. Маймонида. Они знают на собственном опыте, что стоит пробиваться на большую сцену молодым. Впереди у них гастроли в Южной Корее и надежда на будущие, еще более интересные ангажементы.
Нам остается только пожелать им в этом больших успехов и послушать их программу, которая обещает быть разнообразной и насыщенной, а выступление ярким и интересным! 27 февраля у нашего дуэта концерт в Находке ("Интерклуб").
А 28 февраля в 17.00 - завершение гастролей - концерт во Владивостоке в Пушкинском театре. В программе концерта: старинная музыка - Дж. Джонсон, С. Вайс, Д. Скарлатти, Ф. Куперен; современная музыка - А. Пьяццола, Л. Брауэр, Н. Кошкин; испанская музыка - Х. Родриго, И. Альбенис, Э. Гранадос, М. де Фалья. Цена билетов: 150-350 руб. Студентам и пенсионерам - скидки.
Пушкинский театр (ул. Пушкинская, 27, тел. кассы: 222-606 (автоответчик работает круглосуточно), тел. вахты: 22-98-50.
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