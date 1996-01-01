Во Владивостоке по весне будут считать "Золотые голубцы"

23-24 марта во Владивостоке состоится первый региональный фестиваль театральных капустников "Золотой голубец". Он пройдет на базе Приморского академического театра имени Горького, который выступил одним из организаторов мероприятия, сообщает РИА PrimaMedia.

Разумеется, артисты театра примут в фестивале самое непосредственное участие - как и другие театральные коллективы Владивостока. Уже сегодня в театре молодежи, театре ТОФ и в кукольном театре идут репетиции будущих капустников - никому не хочется ударить в грязь лицом перед гостями.

А гости ожидаются почти со всех краев и областей ДВФО. Во всяком случае, уже точно известно, что участие в "Золотом голубце" помимо театров Владивостока примут коллективы из Уссурийска, Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского, Якутска и Южно-Сахалинска.

Организаторы фестиваля - Приморское отделение СТД и Театр имени Горького - дают гарантию: "Золотой голубец" станет настоящим весенним праздником здорового юмора и высококачественных театральных шуток.