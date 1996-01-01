Вечные спутники

С 13 февраля в галерее PORTMAY для зрителей начинает работать коллективная выставка "Композиция № 5", которой галерея открывает пятый год своей деятельности.

Название экспозиции, представляющей живописные и графические произведения из собрания галереи, во многом обусловлено именно этой датой. Выставочная стратегия галереи сразу же была направлена на широкий охват современного искусства Приморья - от традиционного реализма в его советском варианте до модернизма, коллажа, инсталляций, чистой абстракции и фотографии. Критерий отбора авторов и произведений за все время работы галереи был один - творческая индивидуальность художников, своеобразие их личного стиля, уровень профессионального мастерства. И сегодняшнюю выставку без преувеличения можно назвать пусть и небольшой, но все-таки антологией не только приморского, но и дальневосточного искусства, поскольку в экспозиции участвуют работы и из других городов региона. "Композиция № 5" - это увлекательное путешествие для новых зрителей, радостная встреча для давних знатоков и ценителей и богатый выбор для коллекционеров и собирателей дальневосточного искусства.

И в первую очередь нужно сказать о легендарной Шикотанской группе, которая во второй половине XX века открыла для всей страны и Дальний Восток, и его молодое искусство. В экспозиции представлены работы основателей Шикотанского движения - Владимира РАЧЕВА, Юрия ВОЛКОВА, Евгения КОРЖА и Владимира СЕРОВА. Традиция живет в живописи и других художников, чьи работы можно увидеть на выставке. Анатолий МАТЮХИН с его утонченным, аристократическим по рисунку и цвету пейзажем "Серебристый день"; Ким КОВАЛЬ, мастерски владевший сочным мазком, каким вылеплены, например, его работы "Весна", "Маки"; Иван ИОНЧЕНКОВ, всякий раз находивший свою манеру письма для пейзажей Дальнего Востока или древних соборов Золотого кольца России; Виктор ФЕДОРОВ, чье мировоззрение представляет оригинальную философию; Александр ПЫРКОВ и его абстрактная живопись; Геннадий ОМЕЛЬЧЕНКО с изобретательными композициями, а также Александр КИРЯХНО, Александр ИОНЧЕНКОВ, Рюрик ТУШКИН, Владимир ЦОЙ, Федор МОРОЗОВ, Владимир СТАРОВОЙТОВ, Евгений МАКЕЕВ, Олег ПОДСКОЧИН, Евгений ТКАЧЕНКО, Инна АНТОНОВА - авторы, имеющие собственное творческое лицо.

Произведения 25 авторов выставки расширяют границы зрительского восприятия, ломают закосневшие эстетические стереотипы, являют нам ошеломительное разнообразие окружающего нас мира, открывают пространство души современного человека. И самое главное: на выставке все определенней и глубже осознаешь истину - подлинное, живое, существующее в одном-единственном варианте авторское произведение - это, может быть, самый верный, если не вечный, твой спутник.