Любовь на манеже

Не за горами 14 февраля - День святого Валентина - праздник всех влюбленных. По многовековой традиции граждане, пронзенные стрелами Амура, в этот день оказывают друг другу знаки внепланового внимания: говорят нежные слова, дарят символические подарки- "валентинки". Существует поверье, что в День святого Валентина символично сочетаться браком или венчаться, якобы это будет залогом вечной любви, ну а добропорядочным супругам - вспомнить свою love story.

Спасибо больному зубу!

Согласно неофициальной статистике, почти все цирковые семьи сформировались, можно сказать, на рабочем месте. Будущие мужья и жены или вместе выросли под куполом цирка, повторив судьбу родителей, или пришли работать в одну программу, где и познакомились.

Семья дрессировщиков АРТЕМОВЫХ - исключение из этого правила. 24 года назад Владимир и Любовь совершенно случайно встретились в Кирове, куда наш герой приехал на гастроли. Он тогда работал ассистентом у родной сестры, известной дрессировщицы Валентины Артемовой. А в загс будущих супругов привел... больной зуб Володи.

- Этот зуб меня так достал, что я решил его удалить. Поборов страх, пришел к стоматологу, ей и оказалась Люба. Она очень удачно удалила больной зуб. В то время медицина была бесплатной, врачи зарабатывали мало, и я в знак благодарности пригласил девушку в цирк. Так начался наш роман, - рассказывает Владимир.

Знакомство со стоматологом положительно сказалось не только на личных планах дрессировщика, но и на производственных. После Кирова труппа уезжала в Аргентину. Но в длительную командировку за границу брали не всех цирковых, а только прошедших медкомиссию. У одного из артистов было много кариесных зубов, потому как он очень боялся бормашины, и Южная Америка ему не светила. Стоматолог Люба выручила и на этот раз.

...Они переписывались почти год, а по возвращении Владимира расписались. Через некоторое время Любовь Артемова устроилась в цирк, чтобы быть рядом с мужем. Сначала работала по специальности, а девять лет назад переквалифицировалась в ассистенты дрессировщика. На тот момент ушла на пенсию Валентина Артемова, передав номер своему брату Владимиру.

Животные не сразу восприняли на манеже нового человека. По словам дрессировщика, на первых порах было много каверзных и даже опасных моментов. Однажды одна своенравная корова так поддела Любу рогами, что хрупкая женщина пролетела до пятого ряда. Слава богу, приземление обошлось без травм.

- Чтобы стать дрессировщиком, нужен навык, на это уходят годы, но сейчас все хорошо. Более того, наши отношения как бы легли в тему номера. У нас на манеже тоже развивается любовная история - своеобразная параллель с нашей жизнью. Рекомендую посмотреть, - смеется Владимир.

Не так давно в судьбе Артемовых произошло еще одно важное событие - супруги обвенчались.

Вместе весело шагать

Очаровательная клоунесса Тетя Мотя, в миру заслуженная артистка России Татьяна ЮРИНА, познакомилась со своим будущим мужем Александром ЮРИНЫМ за полгода до... реальной встречи с ним. По ее словам, ей постоянно говорили, что она очень похожа на клоуна Шпеньтика. Но кто такой Шпеньтик, Татьяна не знала, в то время она была ведущей актрисой знаменитого Киевского театра эстрадных миниатюр, и цирк её не интересовал. (Тетя Мотя и Шпеньтик очень похожи. Не зря в народе говорят, муж и жена - одна сатана. - Прим. авт.).

...Их первое рандеву произошло в начале 1990 г. на вокзале г. Днепропетровска. Театр миниатюр ехал на гастроли в Ялту, и Татьяну попросили передать неведомому Шпеньтику крупную сумму денег - долг киевских коллег.

Клоунесса до сих пор помнит первое впечатление от той мимолетной встречи: "Я увидела красивого мужчину с умными глазами. Но я не скажу, что он мне сразу понравился". В апреле этого же года из Москвы в Киев на съемки юмористической передачи "Марафон дураков" приехали телевизионный режиссер Виктор ФРАНКИ и Александр Юрин, он же клоун Шпеньтик.

В съемках был задействован почти весь коллектив театра миниатюр. Так состоялась вторая и решающая встреча Татьяны со своим "двойником".

По сценарию Татьяна и Александр изображали грациозную балетную пару в клипе-пародии на песню Аллы ПУГАЧЕВОЙ "Балет". Позже, руководствуясь какими-то своими соображениями, режиссер вставил в клип документальные кадры с танками, стреляющими по "белому" дому во время путча в Москве в августе 1991 года. Надо ли говорить, что клип "Балет" с "крамольным" вкраплением недолго прожил на ТВ-экране. Как и сам "Марафон дураков".

- А на следующий день после съемки у Саши был день рождения, который он отмечал в гостинице цирка. После этого мы гуляли по улицам Киева и поняли, как мы близки друг другу и что вместе мы можем многое. Что мы - единое целое! Вы знаете, в жизни ничего так просто не бывает. Ведь у нас по гороскопу идеальная совместимость. Во-первых, мы знаки Огня: он - Овен, я - Стрелец. Саша родился в год Лошади, я - в год Козы. А Лошадь и Коза - это семейные знаки. Да, мы любим друг друга. И мы постоянно вместе, хотя это очень тяжело, - говорит Татьяна Юрина.

- Я шибко знаками зодиака не увлекаюсь, но в нашей жизни действительно все складывается по звездам. До этого у нас были разные знакомства, без всяких серьезных отношений, - признается Шпеньтик. - Мы долго шли навстречу друг к другу. И когда встретились, то сразу поняли, что нужны друг другу. Здесь сразу все совпало! Я ее полюбил, и плюс такой тандем хорош и для работы.

Клоунская пара Шпеньтик и Тетя Мотя на манеже уже 16 лет. За это время они объездили почти все города бывшего Советского Союза. Пять лет назад они были во Владивостоке. Результат труда их семейного тандема - не только овации зрителей, но и 16-летняя дочь Варвара, которая работает вместе с родителями. Впервые младшая Юрина почувствовала вкус славы, когда ей исполнился один год и три месяца. Произошло это в одном из ДК в городе Анапа во время представления. Вообразите картину: Тетя Мотя, в гриме и костюме, держит перш, по которому карабкается кошка, момент очень ответственный. А в это время из-за кулис выходит кроха и в полной тишине невозмутимо говорит:

- Мама, дай титю!

Зал ДК едва не развалился от смеха и аплодисментов.

После этого дебюта родители сшили дочери костюмчик и стали постепенно вводить ее в номер. А в один год и семь месяцев Варваре Юриной выписали настоящую трудовую книжку. Факт наверняка достойный книги Рекордов Гиннесса. Впрочем, это уже другая песня.