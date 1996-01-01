Приморье в открытках

Юбилейная выставка "Фотопанорамы Приморья", посвященная 70-летию образования Приморского края, прошла во Владивостоке с большим успехом. А затем получила "продолжение".

Один из ее организаторов и участников, известный приморский фотохудожник и специальный фотокорреспондент "ДК" Юрий ШУБИН при спонсорской поддержке ООО "Эстив Лоджистик" подготовил и выпустил авторский комплект открыток из серии выставочной экспозиции. Набор фотографий из 12 сюжетов с видами городов, поселков, портов и природных ландшафтов Приморья не только интересен с художественной точки зрения, но и выполнен в необычном для открыток формате - 1:3. В декабре он появится в продаже.