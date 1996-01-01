Самый сказочный мастер-класс

В зимнюю сказку с обилием снега, лент, шаров и игрушек попали гости галереи PORTMAY, пришедшие на мастер-класс "Рождественская флористика".

Подобные мероприятия в преддверии рождественских праздников стали уже традиционными и проходят в галерее третий год подряд. В ходе семинара прекрасная половина человечества получает возможность обсудить новые веяния в новогодней моде, учится самостоятельно украшать свои дома. Вообще же мастер-классы из серии "Сезоны" проводятся четыре раз в год: зимой, весной, летом и осенью.

"Такие встречи не только познавательны, но и несут практическую пользу, ведь я не только рассказываю о техническом выполнении композиций, но и показываю все на примерах, - говорит мастер-флорист международного класса, член Ассоциации российских флористов и Судейской коллегии флористов Светлана ПАСТУХОВА. - Украсить свой дом накануне Нового года особенным образом - естественное желание каждой женщины, и я подсказываю, как сочетать цвета и фактуры, рассказываю об актуальных тенденциях".

На суд зрителей было представлено множество самых разных композиций, рождественских букетов, вариантов упаковки подарков, украшения елок и оформления каминов. Параллельно с мастер-классом состоялась презентация раритетных елочных украшений, изделий из стекла ручной работы польской компании Komozja и дизайнерских украшений компании Dyrberg Kern из коллекции "Рандеву".