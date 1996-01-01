25 января в 16.00 в Клубе работников почтовой связи (ул. Светланская, 41а) состоится гала-концерт "Открыт закрытый порт Владивосток", посвящённый дню рождения поэта и актёра Владимира ВЫСОЦКОГО.

В программе - стихи и песни Высоцкого, а также посвящения поэту в исполнении ведущих авторов и исполнителей Приморья. Песни Владимира Высоцкого исполнят Сергей БУЛГАКОВ, Ирина БАЛАШОВА и другие. Доп. информация по тел. 29-81-80.