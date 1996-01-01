Российские писатели добиваются открытия музея Гоголя

2009 год Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила Годом ГОГОЛЯ в связи с празднованием его 200-летия.

В России до сих пор нет ни одного музея Гоголя. С просьбой оказать содействие в открытии музея Николая Гоголя российские писатели ранее обращались к Владимиру ПУТИНУ. Инициатором обращения стал известный критик и литературовед Игорь ЗОЛОТУССКИЙ, которого поддержали члены Союза писателей России. В настоящее время созданы московский и петербургский фонды Гоголя, которые решили объединить свои усилия и добиваться открытия музея в Санкт-Петербурге. Самый известный из действующих музеев писателя находится в Украине (в селе Большие Сороченцы Миргородского района Полтавской области).