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Восьмитомник Василия Шукшина выйдет в юбилейном году

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Алтайском крае 2009 год объявлен Годом Василия ШУКШИНА. Как сообщает ИА "Амител", эту идею краевые власти вынашивали уже давно. Летом 2008 года даже появилось сообщение, что Год Шукшина будет объявлен по всей России. Однако позднее Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о посвящении 2009 года молодежи.

И, тем не менее, с 22 по 24 января в Барнауле, Бийске и Сростках состоится целый ряд мероприятий, которые ознаменуют торжественное открытие Года Шукшина. Главное мероприятие состоится 23 января в алтайском краевом театре Драмы, где пройдет концерт-презентация "По дороге к Шукшину, или наш современник в поисках героя". На торжественную церемонию открытия Года Шукшина приглашены руководители правительства, различных ведомств, депутаты Госдумы, а также народные артисты РФ Лидия ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА, Александр ФИЛИППЕНКО, Валерий ЗОЛОТУХИН и первый лауреат Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края писатель Виктор ПОТАНИН.

На протяжении всего года в регионе будут проходить фестивали, конференции, выставки, спектакли, концерты, творческие встречи, главной темой которых станет тема жизни и творчества знаменитого земляка. В юбилейный год увидят свет два уникальных издания - 8-томное собрание сочинений В. М. Шукшина и книга "Василий Шукшин: жизнь в кино".

25 июля 2009 года уроженцу Алтайского края, кинорежиссеру, артисту и писателю Василию Шукшину исполнилось бы 80 лет.

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