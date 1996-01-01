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Во Владивостоке прошла презентация книги Александра БОНДАРЯ "Детективные романы"
Бондарь - литературный псевдоним нашего земляка, генерал-майора в отставке Александра БОНДАРЕНКО, много лет посвятившего работе в органах внутренних дел.
Именно 20-летию деятельности Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Приморского края и посвящен сборник "Детективные романы", собравший под одной обложкой уже известные владивостокскому читателю романы "Месть палача", "Шингон", "Боракайский закат", "Монах из Клерво" и новый роман "Зея".
Александр Бондаренко хорошо знает, о чем пишет, - к работе оперативно-розыскных органов он имеет самое непосредственное отношение. После окончания Высшей школы милиции в г. Горьком он начинал службу оперуполномоченным ОБХСС Фрунзенского РОВД г. Владивостока. Прошел путь от лейтенанта до генерал-майора. Был заместителем начальника Управления по борьбе с организованной преступностью УВД края, начальником Управления Федеральной службы налоговой полиции по Приморскому краю.
Теперь передает свой профессиональный опыт через книги. И хотя сам автор говорит, что пишет просто потому, что душа велит, его коллеги уверены, что это и потребность в передаче огромного опыта работы. На вопрос, что же все-таки приносит большее удовлетворение - служба или творчество, с уверенностью отвечает: "Конечно, служба! Я в первую очередь милиционер!".
Главный герой, объединяющий романы "Шингон", "Монах из Клерво", "Боракайский закат", - капитан милиции, а затем частный детектив Тихон КОТТ. Здесь писатель поддерживает давно сложившуюся традицию создавать детективные серии о похождениях одного и того же уже полюбившегося читателям персонажа. Большинство героев, так ярко и образно выписанных автором, имеют реальных прототипов. К примеру, в романе "Месть палача" автор рассказывает, что как-то ему довелось целую ночь проговорить "за жизнь" с исполнителем приговоров.
Александр Сергеевич признался, что полон новых литературных задумок. И его коллеги и семья полностью поддерживают автора в этом удачном начинании. Первый помощник и вдохновитель - жена Елена. Она же и первый редактор. Дочь Анна с нетерпением ждет каждую новую книгу. "У папы главный герой - это очень притягательный герой-любовник".
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