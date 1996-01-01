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20 декабря в помещении Владивостокского морского техникума (ул. Каплунова, 7) состоится Фестиваль приключенческих фильмов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Желающих увидеть последние приключения приморских туристов, путешественников и экстремалов ждут с 12.00 до 18.00.

На конкурс уже прислали более 40 работ. Жюри, понимая невозможность просмотра такого количества материалов в столь короткий строк, в этом году отделило конкурсную программу от внеконкурсной. Последнюю продемонстрируют в импровизированном кинокафе под кофе с бутербродами.

По словам директора фестиваля приключенческих фильмов Татьяны КИРИНОЙ, зрелище и дружеская тусовка проводится с целью пропаганды туризма, экстремального спорта и здорового образа жизни. "Но, честно говоря, это официальная версия. Неофициальная же такова: собираются хорошие знакомые из разных туристических и не только клубов и презентуют в формате видео или фото свои приключения 2008 года. Для тех, кто придет к нам на фестиваль впервые, это отличная возможность познакомиться с людьми и, может быть, найти себе занятие по вкусу, или компаньона для следующей вылазки. Еще можно просто посмотреть на те места, в которых вы никогда не были и даже не знаете об их существовании. Например, нам привезли фильм с Курил. Представьте себе остров, а посередине озеро, а посередине озера - еще остров!"

Томское телевидение прислало фильм про Антарктиду и Северный Полюс. На конкурс выставлены работы из Находки, Партизанска, Уссурийска, Хабаровска.

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