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"Взволнованность" приморского Хокусаи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Когда человек, искренне влюбленный в море и профессионально занимающийся исследованием его глубин, берется за объектив фотокамеры, результат становится ошеломляющим. Оставшиеся за кадром сломанные ребра и разбитая фотоаппаратура не в счет.

"Мглистое небо нависло над холодным морем, а волны показывают зубы, ворожат, заклиная небо бесконечным древним заклятием", - эта цитата Миеси ТАЦУДЗИ стала эпиграфом к персональной выставке обладателя Гран-при III Международного фотофестиваля "Океан-2008" Сергея ЖИТКОВА, открывшейся 16 декабря во владивостокском Доме офицеров флота.

"Взволнованность" - так определил сущность и состояние своей творческой коллекции автор, приурочивший выставку к 15-летию творческой деятельности и 25-летию работы на Тихоокеанском флоте.

Все началось с того, что гидрографу Сергею Житкову, пережившему немало штормовых волнений, захотелось поделиться своими ощущениями. Неудивительно, что большая часть из почти сотни представленных на выставке работ посвящена морю. Сделанные с борта гидрографического судна "Маршал Геловани" снимки больше чем просто фотографии. Это увлекательные истории, очень точно передающие энергетику и мощь морской стихии. Главный "персонаж" - море - предстает разным: мятежным и обманчиво покорным, взрывным и умиротворенным, но вне зависимости от своего темперамента вызывает глубокую взволнованность чувств. "Фотографии настолько зрелые и выстроенные, что даже не верится, что это первая выставка автора, - заметил фотохудожник Сергей ВОЙТОВИЧ. - Внимательному зрителю эти тонкие и глубоко философские работы скажут очень многое".

"В фотографиях Сергея Житкова - широта океана с его величием и необузданностью, безбрежностью и фантастикой световых потоков, - делится впечатлением председатель Тихоокеанского союза фотохудожников Юрий ЛУГАНСКИЙ. - Они метафоричны и загадочны, дарованы талантом и фанатичным упорством увидеть и запечатлеть Непознанное. Удивительно, но большинство работ снято фотоаппаратом "Смена"-7! Каждый раз я открываю в этих фотографиях что-то новое, их "прочтение" подобно поэзии. Причем японские фотохудожники сравнивают отдельные снимки с работами знаменитого ХОКУСАИ".

Большую помощь в организации Международного Тихоокеанского фестиваля современной фотографии "Океан", а затем и выставки Сергея Житкова оказал Дальневосточный банк, сделавший поддержку проекта и его лауреатов доброй традицией.

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