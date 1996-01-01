Зрители голосуют за лучший проект

Наступил кульминационный момент краевого конкурса творческих идей и проектов "Что такое хорошо в наружной рекламе, интерьерах и экстерьерах".

Жюри приступило к изучению и оценке представленных проектов и работ.

Также активное голосование за лучший проект в номинации "зрительские симпатии" началось на сайте www.kontinent.info, где выставлены работы всех участников.

Напомним, что на конкурс, организованный Приморским краевым отделением "Союза дизайнеров России" и группой компаний "Континент", представлено более семидесяти решений для оформления интерьеров, мест продаж, фасадов зданий, изготовления световых конструкции.

Выставка экспонируется во Владивостоке в торговом центре "Все для строительства и ремонта" (ул. Дальзаводская, 2), в павильоне № 32, где все желающие также могут оценить проекты конкурсантов.

Всем проголосовавшим за лучший проект непосредственно на самой выставке группа компаний "Континент" в своем магазине материалов для изготовления рекламы (ул. Дальзаводская, 2) дарит дополнительную скидку в 5 процентов на разовую покупку. Голосование продлится до 20 декабря включительно. Победителем номинации "Зрительские симпатии" будет признан проект, набравший наибольшее число баллов.

Информационная поддержка конкурса: Издательская компания "Золотой Рог".