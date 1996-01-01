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Во Владивостоке в Пушкинском театре выпустили благотворительные акции
Отсутствие добротного концертного рояля всегда было проблемой Владивостока. Из-за этого отчасти у нас не гастролировали известные пианисты современности. Они не хотят к нам ехать! Потому что для настоящего музыканта хороший инструмент - это половина успеха.
Инструменты-дрова
К примеру, в краевом академическом театре им. М. Горького стоит старый рояль Petroff. В Fesco-Hall - такая же старая "Эстония", причем даже не концертный вариант. В Краевом центре народной культуры, бывшем ДК им. В.И. Ленина, доживает свой век разбитое фортепиано "Москва". В Камерном театре - старый рояль Yamaha, использовать который можно только в качестве декорации. Хорошего рояля нет даже в студиях Приморского телевидения и радио, хотя еще недавно здесь базировался Тихоокеанский симфонический оркестр. Очень приличный рояль Steinway стоимостью в 160 тысяч евро, не так давно появился в Приморской краевой филармонии. Инструмент установлен в Большом зале, в Малом зале стоит старая Yamaha. В ДОФе - тоже, кстати, не рояль, а дрова made in Korea с клеймом фирмы "Вебер". Из-за этого инструмента в 2007 году на Фестивале классической музыки едва не разразился скандал.
Как известно, изначально фестивальные мероприятия были запланированы в Большом зале филармонии, где стоит новый рояль Steinway. Для пианистов - гостей фестиваля большая честь показать свое мастерство на этом инструменте. Можно сказать, что Steinway был для них своего рода приманкой для приезда во Владивосток. Но за пару дней до музыкального форума концерты, без всяких на то объяснений были перенесены в зал ДОФ. Музыканты узнали об этом едва ли не перед выходом на сцену. Если бы такая замена произошла за границей, то разразился бы скандал и организаторы концертов заплатили бы ангажированному артисту большую неустойку. А в России - прокатило.
"Блютнера" в музей!
Но, пожалуй, самый древний рояль во Владивостоке стоит на сцене Пушкинского театра. Это инструмент знаменитой немецкой фирмы Blutner. По некоторым данным, ему более ста лет. Во время Второй мировой войны этот шикарный инструмент "под светлый орех" украшал музыкальный салон турбохода "Адольф Гитлер", входившего в состав пассажирского флота гитлеровской Германии. Поговаривают, что за этим роялем якобы сидел сам фюрер! Не зря, значит, местные музыканты называют его "Гитлер капут!" После войны судно по контрибуции досталось СССР, где было переименовано в "Советский Союз" и долгое время бороздило дальневосточные воды новой родины, так как не имело права пересекать границу. Когда судно списали на лом, "гитлеровский" рояль долгое время стоял на причале под брезентом, пока его не пристроили в Дом отдыха моряков. В 1999 году его подремонтировали, попутно покрасив автомобильным лаком. А в 2000 году инструмент купил Пушкинский театр за 12 тысяч рублей. По меткому замечанию Виктора БАРАНОВА, директора творческой студии "Камертон", базирующейся в здании Пушкинского театра, "ни один уважающий себя музыкант за него не сядет".
Так оно и случилось в ноябре этого года перед гастролями во Владивостоке всемирно известной пианистки Дины ИОФФЕ, специально для которой арендовали рояль корейской фирмы "Вебер" во Владивостокской Международной школе. Инструмент, поставленный на "попа", везли со станции Седанка в кузове грузовика. И всю дорогу Баранов поддерживал его как мифический Атлант. Если бы машину сильно тряхнуло, тяжеленный "Вебер", как пить дать, стал бы могильной плитой для хрупкого Виктора Владимировича. Но пронесло.
Акционеры поневоле
После концерта госпожа Иоффе предложила Виктору Баранову свое содействие в приобретении для Пушкинского театра рояля Yamaha. Правда, чуть-чуть бэушного, но тем не менее очень приличного инструмента. Цена вопроса упиралась в $30 тысяч. Таких денег у "Камертона" не было. И тогда Баранов пошел по проверенному пути русских меценатов: он запустил в обращение 500 благотворительных акций стоимостью от 500 до 2000 рублей. По его словам, на вырученные деньги предполагается приобрести рояль. А долг возвращается акционерам не "живыми" деньгами, а билетами на любые концерты. На какую сумму у тебя акций, столько билетов и получи! Вплоть до погашения общей суммы, указанной в акции.
- Сто лет назад благонамеренные купцы Владивостока учредили акционерное общество для строительства прекрасного здания Пушкинского театра, в котором в свое время выступали великие артисты: СОБИНОВ, КОМИССАРЖЕВСКАЯ, ВЕРТИНСКИЙ, ВЫСОЦКИЙ и многие-многие другие. А инструмента, достойного наших современных мастеров, на сцене этого культурного центра нет до сих пор! Важность этой проблемы понимают артисты и слушатели, любители классической музыки, но только не различные "управления культурой" и прочие административные иерархии, - возмущается Баранов.
…Первое вбрасывание акций в народ произошло 13 ноября этого года в Пушкинском театре после концерта Дины Иоффе. Честно говоря, публика брала ценные бумаги неохотно: то ли денег было жалко, то ли не верила в получение "дивидендов", полагая, что это очередная "пирамида". Всего было продано 12 акций на общую сумму в 10 тыс. 500 руб. Одну акцию купил Почетный президент ДВГТУ Виктор ТУРМОВ. Между тем, по словам Баранова, "зал был полный (это 420 человек), ведущая в антракте и после концерта подробно и доходчиво объяснила суть затеи". Даже госпожа Иоффе внесла свое слово в рекламу. И многие слушатели "искренне" пообещали, что непременно приобретут акции. А после концерта преспокойно отправились домой, подтверждая известную пословицу о том, что "в России сказать и сделать - это не одно и то же".
Сейчас организаторы акционерного общества "Рояль вскладчину" уповают на предстоящие концерты известной вокалистки Оксаны КОРНИЕВСКОЙ - солистки Центра оперного пения Галины ВИШНЕВСКОЙ, которые пройдут в Пушкинском театре 13 и 14 декабря. Аккомпаниатор - пианистка Людмила КОРШУНОВА. Виктор Баранов надеется, что "после этих концертов наши ценители высокого искусства раскупят акции. Мы ведь не для себя стараемся, а для жителей Владивостока".
Его бы слова да Богу в уши. Или нынешним нуворишам. А пока акции не проданы, просим зрителей с тонким музыкальным слухом не свистеть. Поверьте, пианист играет безупречно, но рояль не скрипка и не коньяк и с возрастом лучше не становится. И "гитлеровскому" "Блютнеру" давно пора занять свое место в музее...
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