В Приморье активно реализуется медиапроект "Узнай свою культуру!"

Накануне Нового года и Рождества Христова видеорынок Приморского края пополнился уникальными подарочными сборниками мультфильмов из серии "К Рождеству Христову!". Пять DVD-дисков общей продолжительностью 7 часов с добрыми, содержательными, очень светлыми мультфильмами и детскими программами - призерами Всероссийского кинофестиваля "Семья России" и Международного православного фестиваля "Встреча" - часть медиапроекта "Узнай свою культуру!", что реализуется на территории Приморья уже год.

Захватывающие новогодние "Приключения двух братьев" по сказке ШВАРЦА, трогательный музыкальный "Подарок", философский "Жук, Корабль, Абрикос", знаменитая "Капитанская дочка", повествующий о верности, дружбе и взаимопомощи фильм "Собачья дверца"… и еще целое "созвездие" анимационных шедевров на двух DVD-дисках способствуют гармоничному формированию личности ребенка, учат маленьких зрителей различать добро и зло, сопереживать и быть милосердными. (Кстати, часть мультфильмов сделана самими детьми, причем самой младшей участнице анимационного процесса 2,5 года). Третий диск полностью состоит из видеоклипов-победителей кинофестиваля "Семья России", посвященных Отечеству, вере, любви, семейным ценностям. И, наконец, еще два диска - это познавательные развивающие программы "В гостях у Дуняши": уроки математики для дошколят с фрагментами лучших образцов отечественной анимации, а также цикл из 12 передач, посвященных календарному году, из которых дети узнают, чем обусловлено название каждого месяца, какие традиции и праздники связаны с ними, познакомятся с загадками, пословицами, стихотворениями и рассказами классиков мировой детской литературы, посвященными временам года.

Впрочем, сборник - всего лишь малая часть медиапроекта "Узнай свою культуру", который включает целый ряд других аудио- и видеоизданий духовно-нравственного содержания: лекции ведущих ученых российских вузов на самые разные темы, документальные и художественные фильмы, а также целый комплекс мероприятий по возрождению и укреплению традиционной российской культуры как способа противостояния безнравственности (алкоголизму, наркомании, распаду семьи) и демографическому кризису.

"Этот проект - совместная разработка отдела образования Владивостокской епархии Русской Православной Церкви, духовно-просветительского центра "Слово Истины", организации содействия молодой семье "Венец" и общественного движения "Дальневосточное межрегиональное родительское собрание", - рассказывает ведущий специалист Центра коммуникативных исследований "Проект Барьер" ИСЭПН РАН, сотрудник отдела образования Владивостокской епархии Светлана БРИЖАК. - Недостаточно просто говорить о слагаемых информационной безопасности, о том, какой мощной разрушительной силой обладает большинство современных телепрограмм и видеопродуктов. Надо предложить людям альтернативу, что мы и пытаемся сделать. И это находит большой отклик в сердцах тех приморцев, кто не безразличен к тому, в какой информационной среде вращаются они и их дети.

- Чем обусловлено название проекта - "Узнай свою культуру!"?

- Тем, что большинство негативных явлений, наблюдающихся сегодня в обществе, - следствие нашей оторванности от исконно русских традиций и культуры. Сначала 70 лет атеистического "катка", затем строительство утопического государства, а сегодня - расцвет культа потребительства. В результате мы имеем то, что имеем. И без возращения к истокам, без осознания и принятия исконных ценностей нам не изменить сложившуюся ситуацию.

- Расскажите о медиапроекте подробнее.

- Он стартовал год назад - с кинопоказов в кинозале Казанского храма во Владивостоке, которые мы сделали традиционными. Каждую пятницу в 19.00 все желающие бесплатно приходят на просмотр интереснейших документальных фильмов - победителей Всероссийского кинофестиваля "Семья России" и Международного православного фестиваля "Встреча". Это истории о вере, Родине, семье. Недавно, например, мы завершили показ 7-серийного документального цикла Никиты МИХАЛКОВА "Русские без России", в настоящее время транслируем цикл "Патриархи ХХ века".

Кроме того, полгода назад мы запустили "Просветительский маршрут", который сразу же стал пользоваться большой популярностью у школьников приморской столицы и их учителей. Он состоит из трех этапов: сначала ребята совершают увлекательную экскурсию по православному храму в честь Казанской иконы Божией Матери Владивостока, затем смотрят выбранный по своему желанию фильм, а в финале следуют на колокольню, где знакомятся с историей и значением колокольного звона и даже могут попробовать себя в роли звонаря. Успех маршрута - колоссальный. Дети впитывают полученные знания как губка. И я никогда не соглашусь с тем, что современная молодежь и подростки - черствое и бездуховное поколение. Просто с ними никто не говорит о духовности и нравственных ценностях.

Поэтому к Рождеству Христову мы подготовили в подарок сборник, который понравится одновременно и детям, и родителям, поскольку предназначен для семейного просмотра. Эти мультфильмы учат добру, и зло в финале обязательно наказывается. В социологии есть такой механизм научения: герой-подвиг-награда. И если мы хотим ребенка научить добру, то главный герой фильма должен совершать добрые поступки, которые в итоге должны иметь положительное подкрепление - победу, любовь близких, уважение окружающих… А тот, кто творит зло, обязательно должен быть наказан. Вспомните русские народные сказки: там добро всегда побеждает зло. В западных же мультфильмах часто вознаграждается девиантное поведение. Поэтому мы надеемся, что рождественский сборник станет предметом долгих и теплых семейных обсуждений.

Подробности о медиапроекте "Узнай свою культуру" - на сайте www.venec-vl.ru/премьеры. Приобрести аудио- и видеопродукцию можно в иконных лавках храмов Приморья, в Духовно-просветительском центре "Слово Истины" (Владивосток, ул. Семеновская, 5), а также в торговых точках компаний "Союз-Восток" и "Нью Васюки".