Владимир Королев написал "Историю открытия Находки в портретах"

Первооткрывателей находкинских земель жители будут знать в лицо. Выставка портретов, посвященная 150-летию открытия бухты Находка, открылась 10 декабря в литературном клубе "Элегия" (ул. Луначарского, 8), сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа.

Более 20 живописных полотен с изображением первооткрывателей и исследователей находкинских земель от МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО до современников принадлежат кисти известного в городе художника Владимира КОРОЛЕВА. БАБКИН, НЕВЕЛЬСКОЙ, ПРЖЕВАЛЬСКИЙ, ГЕК - эти и другие фамилии известны находкинцам из страниц учебников истории, краеведческой литературы, географических названий и наименований улиц города. В экспозицию также вошел портрет первого руководителя находкинского поселения Гаральда ФУРУЛЬГЕЛЬМА. Он руководил Находкой больше ста лет назад и был братом военного губернатора Приморья.

Портреты исторических личностей списаны художником со старинных фотографий специально к выставке. Поэты и писатели клуба "Элегия" запланировали экскурсии с лекциями, особенно привлекая к изучению истории школьников города. Выставка продлится до начала февраля.