Теперь кусочек Японии можно увидеть в ДАЛЬРЫБВТУЗЕ

Барабанная дробь, перерезание красной ленты генеральными консулами Японии, Кореи, Вьетнама и Индии, аплодисменты - все это сопровождало торжественное открытие культурно-образовательного центра Японии 5 декабря в Дальневосточном Государственном техническом рыбохозяйственном университете.

Это четвертый по счету центр АТР - дополнение к уже имеющимся Корейскому, Китайскому и Вьетнамскому. "Еще в 61 году нас с Японией связывали производственные отношения. В 90х мы получили Российско-Японский центр, занимающийся обучением предпринимателей малого и среднего бизнеса. То есть основа была создана ранее, а открытие культурно-образовательного центра лишь дальнейшее развитие",- с гордостью говорил проректор ДАЛЬРЫБВТУЗА Валерий Богданов. Так же он выразил большую благодарность Японскому консульству за помощь в открытии центра и предоставленные экспонаты. Теперь у всех желающих есть возможность познакомиться поближе с японской культурой и языком.

Благодаря разнообразным экспонатам, таким как куклы, воплощающие 12 месяцем, кимоно ( подаренное лично супругой генерального консула Японии во Владивостоке), маски "Ивами Кагура" и других, можно почувствовать сам дух Японии. К тому же представлено множество японской литературы о разных регионах этой страны, переведенной на русский язык. У студентов и лицеистов появился отличный шанс обогатить свои знания в области Японской культуры. Студентка Настя Торопова прокомментировала событие: "Я очень рада открытию культурно-образовательного центра, так как сама была в Японии 3 раза и мне безумно понравилась их культура. Мне давно хотелось заняться изучением Японского языка, и теперь у меня есть такая возможность".

Нельзя не отметить слова генерального консула Японии во Владивостоке Комохара Мосаеси о том, что они надеются, что как можно большее количество людей посетят культурно-образовательный центр Японии и приблизятся к этой культуре. Со своей стороны обещал поддержку и помощь в предоставлении экспонатов. Напоследок студенты и лицеисты ДАЛЬРЫБВТУЗА порадовали гостей своим творчеством: классическая гитара, русские народные песни и пляски приятно завершили встречу по-русски…